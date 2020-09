El Ripollès augmenta un 157% la mitjana de pluja caiguda durant l'agost

El mes d'agost ha estat molt humit a la comarca del Ripollès, amb diversos episodis de pluja que van deixar més d'un 157% d'aigua del que seria habitual per aquest mes de l'any. L'últim balanç de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) assenyala que la província gironina -i especialment la façana oest- va registrar diversos episodis molt plujosos entre els dies 8-9, 13-14 i el 28-29, tot i que va ser durant aquests últims dies quan es van assolir les acumulacions més elevades. El rècord el va aconseguir Sant Pau de Segúries, amb 105.6 mil·límetres (mm) en 24 hores, un registre que l'agència considera «extremadament abundant» per haver superat el llindar dels 100 mm. És el cinquè registre més elevat de Catalunya, essent el municipi del Bruc, a la comarca d'Anoia, on es va acumular més pluja: 160 mm en un dia.

Amb tot, poques comarques gironines més poden presumir d'això mateix, ja que només a zones de la Cerdanya, la Garrotxa i algun punt fronterer de l'Alt Empordà han tingut registres de precipitacions per sobre de la mitjana, tal com resumeix l'AEMET. En canvi, els llindars de pluja a la costa han estat molt deficitaris, i de fet en alguns punts no es van superar els 10 mm. Així doncs, tenint en compte que a Catalunya ha plogut de mitjana 42 mm, cal qualificar de «sec» el mes. L'informe qualifica l'agost d'«irregular» tant pel que fa a precipitació com a temperatures, un adjectiu que de fet comparteix amb la resta del territori català i espanyol.

Precisament, les anomalies climàtiques també han estat notícia, ja que deixant de banda la caiguda tèrmica durant l'última setmana del mes, en general les temperatures a bona part de la província es van situar 1,5 graus (23,2 graus de mitjana) per damunt del que seria habitual segons el període de referència de l'agència, que va del 1981 al 2010.

Un els dies més calorosos del mes va ser el dia 1, on els termòmetres van superar els 38 graus a Porqueres i a Girona, amb sis graus per damunt de la mitjana. I d'un extrem a l'altre: el dia 29 tota la província va mantenir-se durant tot el dia per sota dels 26 graus, amb una màxima de 16,6 graus a Planoles. Les temperatures nocturnes també van destacar, amb moltes nits tropicals -per damunt dels 20 graus- que a l'Estartit i a Blanes van arribar a superar els 24 graus, i que en el cas de Sant Pau de Segúries -que té una altitud de 851 metres-, va ascendir als 18,8 graus el 22 d'agost.