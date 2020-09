S'enfonsa la teulada d'una fusteria abandonada a la plaça de la Lliçà d'Olot

La teulada d'una fusteria abandonada va enfonsar-se ahir a primera hora de la tarda. L'immoble està situat a la plaça de la Lliçà entre el riu i el Consell Comarcal de la Garrotxa. La Policia Municipal va tallar el trànsit entre la plaça Palau i l'avinguda Bisaroques.

Amb un balcó grua posicionat al pont de Palau, els Bombers varen assegurar les runes perquè no fossin un perill per als vianants. En el moment del sinistre no hi havia ningú dins de l'edifici. Els treballs per assegurar les runes van durar de les 14.50 fins a les 16.30 hores. A les 17 hores, la Policia Municipal va obrir els carrers al trànsit.

L'immoble formava part del conjunt d'edificis elevats a la vora del riu durant la industrialització d'Olot. Una part d'aquests immobles en una gran part fàbriques de fil i de teixits han estat ensorrats o restaurats per destinar-los a altres finalitats. Alguns han anat quedant en ruïnes com el de l'incident.