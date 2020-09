Es recupera el servei de TAV però es manté aturat el de l'R11 pels actes vandàlics

Diversos actes vandàlics realitzats durant la nit han deixat les comarques gironines sense servei de tren aquest matí, segons ha informat RENFE.

De bon matí, no hi havia ni servei de trens ni de l'alta velocitat ni per via convencional. Aquesta situació ha durat més de quatre hores en les línia d'alta velocitat.

Renfe ha informat que des de les 10 hores i 25 minuts s'ha recueprat el servei d'Alta Velocitat entre Barcelona i Vilafant, en els dos sentits de la marxa. Tot i això, apunten que es poden produir increment del temps de viatge habitual derivat de les afectacions al sistema de senyalització.

El què sí que continua interromput és encara el servei per línia convencional de la línia R11.

A les vuit del matí, Renfe ha informat que s'ha vist afectats quatre trens de TAV, dels que dos d'ells són de connexió internacional amb França. Una xifra que es podria incrementar quan s'actualitzi la inforamció.

També hi ha hagut un altre foc, en el tram Riells –Vilobí del tAV. Aquest acte vandàlic ha provocat una avaria de senyalització en aquest tram el que pot provocar algun retard puntual en el cas que els diferents actes vandàlics a altres punts de la línia deixin passar algun tren



Sense trens a l'R11

Pel que fa a Rodalies, es manté interrompuda la línia R11 entre Maçanet i Figueres per diversos actes vandàlics, també incendis, que estan provocant danys a les instal·lacions

També a la zona de Lleida diferents incendis derivats de crema de pneumàtics, però que no han malmès la infraestructura i no afecte el servei ferroviari

RENFE ha anunciat que anirà actualitzant l'afectació dels serveis a mesura que es conegui l'estat de les afectacions.