Un brot de coronavirus afecta 22 usuaris i 8 treballadors d'una residència per a persones amb discapacitat de Llorà

Un brot de coronavirus afecta 22 usuaris i 8 treballadors de la residència per a persones amb discapacitat Can Font de Llorà de Sant Martí de Llémena. Segons ha pogut confirmar l'ACN, a mitjans agost es va notificar el cas d'un auxiliar tècnic educatiu que treballa al centre. Arran d'aquest positiu, es va fer un cribratge amb els contactes "estrets" de la residència. En total, es van acabar detectant 30 contagis a dins el centre la gran majoria entre els usuaris. Afortunadament, gairebé tots els afectats són asimptomàtiques. De fet, només una persona més ha tingut símptomes, a banda del treballador. Es tracta d'un usuari que va haver d'ingressar en un centre hospitalari però que està previst que rebi l'alta en les properes hores.

Com a mesura preventiva i en coordinació amb Salut, el centre va destinar una ala de la residència a aïllar els 22 casos positius d'usuaris de Can Font, on passen el període necessari fins a confirmar que no tenen el virus. Aquest dilluns està previst que passin noves proves PCR que, en cas que surtin negatives, suposarien la fi de l'aïllament dels residents afectats. A més, s'han reforçat les mesures de seguretat entre els treballadors.

En total, a Can Font hi viuen un total de 30 usuaris, si bé els darrers dies alguns han anat temporalment al domicili dels seus familiars. Els vuit treballadors afectats han estat també aïllats a casa seva. La resta (50) continuen treballant normalment, si bé s'han incrementat les mesures de seguretat.

Aquest brot ha fet augmentar el nombre de casos a l'anomenada Àrea Bàsica Girona 4, però això no comportarà la necessitat d'haver de fer un cribratge massiu com el que s'està fent fins aquest dissabte a la tarda als barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia, de la ciutat.

El motiu, segons assenyala el director del sector Gironès Nord i Selva del CatSalut, Salvador Campasol, és que els casos estan concentrats en un mateix lloc i, per tant, "respon a una altra cosa" malgrat que pugui semblar que la incidència global de la zona sigui més alta.



15 positius a la residència Montsacopa

Aquesta setmana també s'han realitzat proves PCR als usuaris de la residència Montsacopa d'Olot després dels primers positius. En total s'hi van detectar tres casos més de coronavirus deixant un total de quinze contagis. A més, també es van trobar nous positius entre els professionals del centre, arribant als sis treballadors. Els usuaris ja s'han traslladat a la zona d'aïllament que va habilitar la residència des de la setmana passada.

L'entrada d'aquesta malaltia a la residència va detectar-se la setmana passada quan una treballadora va fer-se la PCR i va sortir positiu. Això va obligar a fer una prova a tots els usuaris que havien estat en contacte amb ella, així com també als treballadors.