Catalunya torna a superar el miler de casos i notifica vuit morts

Catalunya va sumar ahir 1.215 nous casos de coronavirus confirmats per PCR, elevant la xifra total als 120.324, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Són 331 positius més que els reportats dijous (884). La xifra de casos amb totes les proves és de 143.620 (1.324 més en un dia). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.137 persones per coronavirus, quatre més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 25 persones i són ara 695. D'aquests, 126 estan a l'UCI, un menys que la darrera actualització. El risc de rebrot torna a baixar uns tres punts, de 178,67 a 175,86. La velocitat de propagació continua amb lleugera tendència a l'alça i s'acosta a la barrera de l'1, passant de 0,97 a 0,98.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 i torna a baixar respecte a fa 24 hores. Entre els dies 18 i 24 d'agost, aquest indicador estava en 211,74 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt). Durant la setmana del 25 al 31 d'agost va passar a 201,09 i ara (setmana de l'1 al 7 de setembre), se situa en 175,86, quasi tres punts menys que fa 24 hores.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), segueix per sota d'1 però torna a pujar lleugerament, situant-se ara en 0,98. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada ja transmet el virus a menys d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Entre els dies 18 i 24 d'agost, l'Rt a Catalunya era d'1,17, mentre que durant la setmana del 25 al 31 d'agost va ser d'1,04.

Quant als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.672 casos, una xifra inferior als 7.578 positius detectats la setmana anterior. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 86,97 per cada 100.000 habitants. La setmana del 18 d'agost, la taxa marcava 99,85 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 25 se situava en 98,78. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 102.741 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,04% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 38,64 anys.



Cribratges a Barcelona

El Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona faran cribratges a quatre seccions censals del barri del Raval i en tres més de la Trinitat Vella la setmana que ve. L'objectiu, detectar el màxim de casos asimptomàtics, aïllar-ne els contactes i tallar les cadenes de transmissió de forma precoç. La previsió és realitzar 1.500 PCR al Raval entre dimarts i dijous i 1.200 a la Trinitat Vella el cap de setmana. Els dos barris tenen unes incidències del virus superiors a les de la ciutat: Trinitat Vella ha registrat 1.442 positius per 100.000 habitants entre el 22 de juny i el 26 d'agost i el Raval, 959, mentre que a tot Barcelona la incidència ha estat de 622. Quasi tres quartes parts dels casos es donen en població de menys de 45 anys. Els cribratges s'organitzaran només en les seccions censals que han tingut un nombre de casos més elevats.