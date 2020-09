Dues dones ferides en un accident de trànsit nocturn en un carrer d'Olot

Dues dones van resultar ferides en una topada entre dos turismes a Olot. Les ferides van ser traslladades a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La col·lisió va ser per encalç i va tenir lloc a les 23.34 hores, al carrer Mestre Moner, 12. És un lloc situat entre la rotonda de la Rodona i la carretera de les Tries.

Una de les dones va ser trasllada amb un collar cervical i sense gaires més ferides i l'altra va haver de ser portada amb llitera fins a l'ambulància.

Al lloc dels fets hi van anar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i el Servei d'Emergències Mèdiques.

Dues dotacions dels Bombers van tornar al parc i una es va quedar. Els bombers que van romandre al lloc dels fets van treure una dona que havia quedat atrapada al vehicle. Un cop la van haver treta, va ser atesa al lloc dels fets per un metge dels Serveis d'Emergències Mèdiques. Després, ja en la llitera, un grup de bombers la va posar dins de l'ambulància.

Des del moment de l'impacte, el carrer Mestre Moner va quedar tallat i consegüentment la sortida d'Olot per la carretera de les Tries. El trànsit va ser desviat per carrers paral·lels. Al voltant de la una de la matinada van poder tornar a obrir els carrers al trànsit.