L'aeroport tanca l'agost amb 37.565 viatgers, un 87,7% menys que el 2019

L'aeroport de Girona va tancar el mes d'agost amb 37.565 passatgers, uns dos mil més que el mes anterior. De tota manera, a causa de la pandèmia del coronavirus, la xifra és un 87,7% inferior a la d'agost de 2019, quan van passar per la terminal gironina 305.203 viatgers. Les operacions aeronàutiques també han disminuït respecte a l'agost de 2019, però en molt menor número, passant de les 2.366 a les 1.685, a penes un 29% menys, cosa que indica que les aeronaus presenten aquest any molta menor ocupació. El descens en nombre de viatgers de l'aeroport gironí és degut a la crisi sanitària, però així i tot cal remarcar que és una pèrdua mot superior a la mitjana dels aeroports espanyols, que ha sigut aquest mes d'agost del 69,6% El descens de l'aeroport de Girona, per tant, supera en divuit punts la mitjana dels aeroports de la xarxa Aena.

En l'acumulat de l'any -de gener a agost- han passat per l'aeroport de Girona 158.074 passatgers, xifra que suposa un descens del 88,6% respecte del mateix període de 2019.



Barcelona, un 79,5% menys

Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona va registrar 1.110.578 passatgers durant l'agost, un 79,5% menys que el mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades ahir per Aena. No obstant això, l'aeròdrom va recuperant a poc a poc el passatge després d'un juny nefast per les restriccions (amb menys de 150.000 viatgers) i un juliol per sota del milió de passatgers (872.924). En paral·lel, el nombre d'operacions al Prat en aquest vuitè mes de l'any ha pujat fins a les 14.045 –unes 4.000 més que al juliol- però encara és un 57% inferior a les xifres de l'agost del 2019.

Pel que fa al tràfic de mercaderies, des de l'aeroport barceloní es van transportar 8.037.234 tones a l'agost, un 39,1% menys en comparació amb el mateix mes de l'últim exercici.



Girona creix en mercaderies

Les úniques xifres positives que pot presentar l'aeroport de Girona són les referents al tràfic de mercaderies, per més que sigui degut a les minses xifres de fa un any. Sigui com sigui, les 41.874 tones que s'han transportat suposen un creixement de més del 1.000% respecte de les 3.729 tones d'agost de 2019.

Al conjunt de l'Estat, els aeroports de la xarxa d'Aena van transportar 8,95 milions de passatgers durant el vuitè mes de l'any, un 69,6% menys interanual. Pel que fa al moviment d'aeronaus, Aena va registrar 142.962 operacions a l'agost, un 39,1% menys respecte a l'agost del 2019. D'altra banda, el nombre de tones de mercaderies transportades va caure un 28,6%, fins a les 59.819.

De la xifra total de passatgers registrada l'agost, van correspondre a passatgers comercials 8.909.752, dels quals 4.838.712 van viatjar en vols nacionals, un 41,6% menys que l'agost de 2019, i 4.071.040 ho van fer en rutes internacionals, en aquest cas un 80,7% menys.

L'aeroport de Barajas va registrar el major nombre de passatgers durant el mes d'agost, transportant 1.356.383 viatgers (un 76,6% menys interanual). A continuació es troben els aeroports de Palma de Mallorca (amb 1.240.113, amb una caiguda del 71%); Barcelona i Màlaga (amb 677.874 viatgers i un descens del 69,3%).

Quant al nombre d'operacions, l'aeroport de Palma es manté al capdavant amb 15.562 viatges a l'agost (-45,9%). El segueixen Madrid, amb 15.182 operacions (-59,1%); Barcelona; i Màlaga (8.932, amb una caiguda del -42,9%). Finalment, el top 3 d'aeroports per transport de mercaderies a l'agost van ser Barajas (27.713 tones, un -37,5%), Saragossa (14.717 tones, un -5,7%) i Barcelona.

A més, els aeroports que van tenir principalment activitat no comercial i que van comptabilitzar un major nombre de moviments a l'agost van ser Madrid-Cuatro Vientos, amb 5.268 operacions (+6,6%) respecte al mateix mes de 2019; Jerez, amb 4.863 (-3,1%), i Sabadell, amb 4.211 (-6,1%).