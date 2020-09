Un sabotatge simultani a les dues línies de tren afecta 8.000 viatgers

Uns 8.000 viatgers ahir van veure afectada la seva mobilitat (ja sigui per retard, que han utilitzat altres mitjans o que han desistit viatjar) pels actes vandalics d'ahir a la matinada. Ahir, en tancar l'edició, continuava la via única entre Llançà i Girona encara que es recuperés dels problemes de senyalització a diferents punts de la línia fan que la R-11 es tanqui amb el servei fora del seu horari i amb retards.

Això és el que van aconseguir els radicals que es van dedicar de matinada a provocar incendis a les vies tant de la línia del tren d'alta velocitat com del tren convencional al seu pas per Girona. El sabotatge va causar l'aturada del servei durant unes cinc hores de mitjana en les dues línies ferroviàries que transcorren per la província.

L'acció coordinada en diferents punts de la demarcació va coincidir amb la Diada de l'Onze de Setembre. Ahir cap grup independentista va reivindicar l'autoria. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per aclarir l'autoria dels actes contra el sistema ferroviari. Per exemple, ahir hi havia agents que estaven en un dels punts on havien incendiat les vies, a Caldes de Malavella.



Sis incendis a Girona

En total, els Bombers de la Generalitat ahir van haver d'intervenir en un total de sis incendis a les vies de tren de les comarques gironines, principalment per crema de pneumàtics i matalassos. Tot i que en un cas les flames també van destrossar la fibra soterrada. Els focs intencionats van tenir lloc entre dos quarts de quatre de la matinada i quarts de set del matí en diversos punts de la demarcació. Els municipis per on transcorre el sistema ferroviari afectat són Celrà, Sant Martí Vell, Riudarenes, Pontós, Sant Joan de Mollet i Caldes de Malavella.

També a la zona de Lleida es van provocar diferents incendis derivats de crema de pneumàtics, però en aquest cas no van malmetre la infraestructura i tampoc va afectar el servei ferroviari.

La Guàrdia Civil va detenir quatre persones quan intentaven tallar les vies de l'AVE a Lleida. Els detinguts eren membres del CDR de Balaguer i van ser deixats en llibertat amb càrrecs després d'haver estat sota custòdia policial unes dotze hores i es van negar a declarar a la comissaria. Ara, estan pendents de comparèixer al jutjat quan se'ls requereixi. Els detinguts podrien ser acusats de danys. Els actes vandàlics amb què se'ls relaciona no han afectat la circulació ferroviària. A la sortida de la caserna, els detinguts van estar acompanyats per mig centenar de persones que es van concentrar davant la comissaria per demanar la seva llibertat. Els concentrats van cridar consignes en contra de la repressió policial amb pancartes i estelades. La caserna va haver de ser custodiada per diverses unitats de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra.

Pel que fa a la xarxa de trens de Renfe de Girona la situació va ser molt complicada fins al migdia. D'entrada, el servei es va anul·lar i, per tant, cap dels trens que havia de sortir a primera hora va poder sortir. El primer TAV ahir sortia dos quarts de set del matí i el primer comboi de la línia R11, a les sis menys vuit minuts. Ambdós es van haver de quedar a l'estació.



Lenta tornada a la normalitat

A l'estació de Girona, alguns viatgers van anar a les guixetes a demanar què passava amb el servei i els que volien agafar el tren convencional, es van trobar els accessos a les andanes tancats, fins que no es va començar a recuperar el servei.

Cap a dos quarts d'onze del matí, quatre hores després de tenir el servei aturat, Renfe va anunciar que s'acabava de restablir el servei de trens d'Alta Velocitat entre Barcelona i Figueres-Vilafant. Tot i això, arran dels problemes amb el sistema de senyalització a conseqüència del sabotatge a les vies, els trens d'alta velocitat van patir un increment del temps de viatge habitual..

La línia que va tardar més temps a començar a tornar a la normalitat va ser l'R11. A dos quarts de dotze del migdia, cinc hores i mitja després, es va començar a reprendre parcialment la circulació al tram afectat (Maçanet – Girona - Figueres). Al vespre, la circulació de trens a la línia R11 estava restablerta parcialment. La companyia adverteix que el servei es prestarà fora del seu horari i amb «importants retards», ja que se circularà per via única entre Maçanet i Flaçà.



Reparació dels danys

Els tècnics d'Adif van estar treballant en la reparació de les instal·lacions malmeses durant tot el dia a la demarcació de Girona.