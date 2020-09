Blanes participa en un assaig internacional sobre tractaments contra el virus

L'hospital de Blanes participa en un assaig clínic internacional promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que té com a objectiu trobar un tractament eficaç contra el coronavirus. La iniciativa, anomenada Solidarity, compta amb la participació de diversos hospitals de més de cent països, entre els quals hi ha el de Blanes i Calella, que formen part de la mateixa corporació, i els hospitals Clínic i Sagrat Cor de Barcelona. El motiu pel qual la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) hi col·labora és perquè «la comissió de recerca es va dirigir al ministeri de sanitat amb interès per participar-hi, ho van avaluar i ho van acceptar» expliquen fonts de la CSMS. L'assaig compara opcions de tractament per avaluar-ne l'eficàcia de cadascun enfront de la covid-19 i hi poden participar pacients amb el virus majors de 18 anys i ingressats en algun dels hospitals adscrits a l'estudi.

«Una vegada el pacient accepta participar en l'assaig Solidarity se li assigna, de manera aleatòria a través d'un programa informatitzat, una de les dues opcions de l'estudi. Una via inclou el medicament antiviral Remdesivir i l'altra, no» explica la farmacèutica de l'hospital, Paula Pena, qui afirma que el principal avantatge d'aquest estudi és la «flexibilitat» de poder variar els medicaments en funció dels resultats que vagin apareixent.

L'estudi ja s'ha posat en marxa als hospitals de Blanes i Calella amb la participació dels primers pacients, i s'hi aniran sumant d'altres en funció del número d'ingressats per covid-19. Els investigadors clínics són el Dr. Artur Juan i el Dr. Óscar del Río, de l'hospital de Calella, i la Dra. Eva Armero i la Dra. Àngels Garcia, de l'hospital de Blanes.



Tres pacients en estudi

Actualment, hi ha tres pacients de l'hospital de Blanes –del total de set que hi ha ingressats amb la malaltia– que participen en l'assaig de manera voluntària. «Quan ingressen, se'ls pregunta si volen ser tractats a través de l'estudi i, si no, segueixen el mètode convencional», explica Pena.

La farmacèutica té bones expectatives de cara als resultats i ressalta que el mètode «innovador» de l'assaig és molt «positiu».

Respecte a la vacuna contra el coronavirus, explica que «hi ha diverses línies d'investigació i segur que alguna funcionarà, tot i així, ens hem de mentalitzar que tardaran a comercialitzar-se de manera massiva i que no seran l'única via per combatre el virus. Haurem de seguir prenent mesures de distanciament i higièniques durant molt de temps i, a més caldrà portar la mascareta per evitar la propagació del contagi», conclou Paula Pena.