La Cerdanya allarga l'estiu i viu un cap de setmana turístic a ple rendiment

L'ocupació turística a la Cerdanya segueix a ple rendiment després d'un mes d'agost de màxims. Durant aquest cap de setmana llarg de la Diada, els hotels de la comarca tornen a registrar una ocupació que voreja el cent per cent. Segons els hotelers de la zona, la situació de pandèmia i el fet que aquest divendres no es fes un gran acte centralitzat per celebrar la Diada com era habitual els últims anys han ajudat que la gent fes una escapada per allargar l'estiu abans de l'inici del curs escolar.

Bartomeu Pascual, director de l'hotel del Lago de Puigcerdà, ha explicat que «no sé si s'arribarà al cent per cent, però almenys hi haurà molta gent. Habitualment per la Diada no teníem cap mena d'ocupació, però aquest any sí. Això és significatiu i ho pot explicar el fet que no tanta gent hagi participat en els actes de l'Onze de Setembre».

Les reserves dels hotels de la Cerdanya han estat fetes a última hora. Els turistes han aprofitat el final de setmana per triar l'opció de visitar la comarca i gaudir de la seva tranquil·litat.

Xavier Ausió, responsable de l'hotel Solineu de la Molina, ha afirmat que «la gent s'ha animat a última hora i truquen per reservar. S'està seguint la mateixa tònica de l'agost».

L'hotel Solineu, que té 53 habitacions, tenia un 80% d'ocupació a falta de les últimes reserves. «L'Onze de Setembre no hi solia haver gaire gent a la Cerdanya, ja que les famílies comencen el col·legi el dilluns, però aquest any amb la situació de pandèmia tot és diferent hi ha molt més moviment. Després de l'estiu i les vacances, es treballa molt pel pont del Pilar, però aquest festiu de la Diada no era dels que més ocupació registraven».

Maria Faura, coordinadora de Turisme Cerdanya, apunta que durant l'última setmana d'agost i la primera de setembre l'ocupació a la Cerdanya va baixar, però que aquests tres dies festius han ajudat a donar una última empenta a l'estiu del sector. Faura també creu que el fet que no s'hagi fet un acte massiu per la Diada pot haver ajudat a aconseguir un cap de setmana de màxims.