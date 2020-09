El cribratge de Girona supera les expectatives de Salut i suma 3.095 tests

El tercer i últim dia del cribratge massiu a Girona va finalitzar amb una gran afluència de participants i en total es van fer 1.144 proves PCR. Després d'una primera jornada en què es van realitzar menys proves de les previstes, el consistori i Salut van fer una crida a tots els veïns de la ciutat perquè anessin al pavelló de Santa Eugènia per fer-se la PCR. La resposta va ser positiva i, divendres, es van fer 1.175 proves que se sumen a les 1.144 d'ahir. En total doncs, s'han fet 3.095 tests, 595 més dels 2.500 que s'havien previst inicialment. Els resultats globals es faran públics la setmana que ve.

La campanya s'ha realitzat al pavelló de Santa Eugènia i anava destinada, especialment, als veïns d'aquest barri i de Can Gibert del Pla d'entre 16 i els 49 anys. Aquestes zones concentren gran part dels darrers positius de la ciutat.



Cinc positius a Sant Joan

D'altra banda, els resultats provisionals del cribratge massiu per detectar contagis de covid-19 de Sant Joan de les Abadesses, que es va realitzar els dies 7 i 8 de setembre, han permès localitzar cinc casos positius entre les 1.360 persones asimptomàtiques que hi van participar voluntàriament. Cal recordar que a Sant Joan de les Abadesses hi ha cinc brots amb 34 afectats, motiu pel qual es va decidir fer un cribratge massiu al municipi, de poc més de 3.200 habitants.

La campanya es va realitzar al Pavelló Poliesportiu Municipal, a càrrec de professionals d'atenció primària i tenia per objectiu contribuir a trobar persones que són portadores del virus sense saber-ho i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia. El cribratge massiu de Sant Joan de les Abadesses estava destinat a tot el municipi, especialment a les persones d'entre 16 i 60 anys sense símptomes, ja que era la franja d'edat on fins aleshores s'havien detectat la majoria dels positius. De les 1.360 proves, 734 corresponien a persones de la franja d'edat a qui anava especialment dirigit el cribratge comunitari realitzat. Això indica que aproximadament una de cada dues proves realitzades era sobre la població diana.