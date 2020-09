Demanen ajuda per trobar una periodista desapareguda el dia 9 al Port de la Selva

La família d'una periodista de TVE demana ajuda per trobar Montse Elias, de 44 anys, que va desaparèixer aquesta setmana.

L'última vegada que se la va veure va ser el dia 9 de setembre a la cala Tamariu del Port de la Selva.

El marit va denunciar la desaparició el dia 10 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu, a Barcelona.

Els serveis d'emergències de moment no tenen muntada una recerca activa, és a dir, amb un gran dispositiu sobre el terreny.

El que ha transcendit fins ara és que Montserrat Elias passava tres dies amb una amiga i la seva gossa a Colera. Dimecres va sortir un moment i des de llavors, no se'n sap més. Només que la van veure per la cala Tamariua del Port de la Selva. La família a través de l'Associació de Protecció Civil del Port de la Selva i també, a través de Televisió Espanyola de Catalunya, demana ajuda perquè s'ajudi a localitzar-la. També fan la petició que si hi ha qualsevol pista, s'avisi als Mossos d'Esquadra per tal de localitzar-la.