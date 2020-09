Girona suma una nova mort i augmenten els pacients ingressats

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 9.550 (115 més), i pugen a 11.871 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 841 persones al territori (una més que les reportades fa 24 hores). El risc de rebrot puja 7 punts en 24 hores i està en 178,74, mentre que la setmana del 27 d'agost va ser de 138,85. L'Rt segueix per sobre de l'1 i és d'1,20, i la taxa de confirmats per PCR del 3 al 9 de setembre és de 83,04 per cada 100.000 habitants. Hi ha 70 pacients ingressats (vuit més en comparació amb l'últim balanç), 15 dels quals a l'UCI (+2).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 10 punts en 24 hores i ara és de 291,31, per sobre encara del de la setmana del 27 d'agost, que va ser de 234,92. La velocitat de propagació del virus segueix a l'alça i està en 1,22, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 138,52 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.660 casos confirmats per PCR (29 més en comparació amb l'última actualització) i 2.172 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb cinc persones ingressades per coronavirus (ídem), dues de les quals a l'UCI (+1).

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot puja 10 punts i se situa en 851,72. L'Rt cau lleugerament fins a 1,34. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 710 casos (15 més respecte a l'últim balanç) i 790 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de 10 (ídem), un a l'UCI.

