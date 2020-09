Les platges de la Costa Brava s'omplen de banyistes en el penúltim cap de setmana d'estiu

Les platges de la Costa Brava s'han tornat a omplir el penúltim cap de setmana d'estiu. Aprofitant el bon temps, moltes famílies han apostat per passar les últimes hores abans del retorn a l'escola al litoral gironí. Com ha estat habitual durant tot l'estiu, les de Palafrugell (Baix Empordà) han estat especialment concorregudes. El problema és que els agents cívics contractats i que controlaven l'accés i l'aforament ja no treballen. Cal tenir en compte que durant tots els caps de setmana que ha estat activa l'aplicació d'aforament de platges, s'han hagut de tancar repetidament. En concret, destaca el mes d'agost en què es va superar el límit de persones en les vuit platges, durant tots els caps de setmana.

Una situació similar s'ha viscut a Cala Bona, a Blanes. L'Ajuntament s'ha vist obligat a limitar-ne l'accés diverses vegades aquest estiu perquè el nombre de banyistes posava en risc la possibilitat de contagis. Aquest cap de setmana ha tornat a ser un dels llocs preferits per moltes famílies. Les cales de Llançà i el Port de la Selva (Alt Empordà) també han vist com, amb el bon temps, es tornaven a omplir. En aquest cas, a banda de turisme nacional també s'hi han registrat banyistes que venien de la Catalunya del Nord, aprofitant la proximitat.

La platja de la Fosca de Palamós o les cales del camí de ronda entre Torre Valentina i Platja d'Aro també han estat un dels llocs més buscats aquest cap de setmana.