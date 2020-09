Salut Pública afirma que els docents no són col·lectiu de risc

El secretari català de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va assegurar que el professorat no és un col·lectiu de risc davant la covid-19 i va descartar tests massius entre els docents perquè les proves PCR donen «una foto instantània» i la seva repetició cada deu dies saturaria els centres d'atenció primària.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el doctor va apuntar que els tests massius es faran quan hi hagi símptomes que ho justifiquin o quan, tal com s'està fent, hi hagi zones amb nivells d'infecció elevada i es vulgui detectar els asimptomàtics per frenar els contagis. Argimon va admetre que l'inici de curs «serà difícil», però va reivindicar que cal «obrir les escoles».

Això sí, va agregar, extremant les mesures de seguretat i prenent precaucions com per exemple que els avis no vagin a buscar els seus nets a l'escola si es pot evitar.

El secretari de Salut Pública català també va explicar que s'està estudiant la possibilitat de reduir les quarantenes de catorze a deu dies, encara que per ara les respostes dels experts «són de tots els colors». Per exemple, l'epidemiòleg Antoni Trilla veu «raonablement segur» retallar el temps de quarantena per als contactes de positius i si la PCR ha estat negativa. En declaracions a RAC1, Trilla va destacar que només entre un 1% i un 3% dels contactes presenten símptomes més tard d'aquest període, un «risc» que es «pot assumir perquè és un percentatge molt petit». Pel que fa a la tornada a les escoles, Trilla va assegurar que és «impepinable» que hi hagi contagis i va assegurar que cal intentar limitar al màxim la transmissió del virus en els centres educatius.

Respecte a la tornada a les escoles, l'Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura (Afees) es va refermar en la seva intenció de no portar els fills als centres davant un inici de curs marcat pel coronavirus i van reclamar una vaga educativa. Segons l'agrupació, el pla d'inici de curs dissenyat pel Govern és «terriblement sàdic» perquè, segons consideren, es pretén fer sense recursos suficients ni amb les condicions de seguretat adequades. «La pretensió de tornar a una normalitat en aquestes condicions no és una temeritat, sinó un acte de crueltat», van sentenciar.

Més d'un miler de casos

D'altra banda, Catalunya va sumar 1.303 nous casos de coronavirus confirmats per PCR, elevant la xifra total als 121.627, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Són 88 positius més que els reportats divendres (1.215). La xifra de casos amb totes les proves és de 144.980 (1.360 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.146 persones per coronavirus a Catalunya, nou més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 32 persones i són ara 727. D'aquests, trenta estan a l'UCI, quatre més que la darrera actualització. El risc de rebrot es manté molt estable i és de 175,88 (divendres 175,86), mentre que la velocitat de propagació continua per segon dia consecutiu a 0,98, fregant la barrera de l'1. Quant als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.698 casos, una xifra inferior als 7.431 positius detectats la setmana anterior. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 87,31 per cada 100.000 habitants. La setmana del 19 d'agost, la taxa marcava 101,10 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 26 se situava en 96,86.

Finalment, respecte al total de casos des de l'inici de la pandèmia (144.980, segons l'últim balanç), 121.627 han estat confirmats per PCR, 4.521 per epidemiologia, 3.713 són casos probables, 4.724 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.395 a través de tests serològics.