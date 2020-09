200.000 euros del Consell Comarcal del Ripollès per pavimentar camins rurals

El Consell Comarcal del Ripollès destinarà 206.297 euros per pavimentar camins rurals de la comarca que es troben en mal estat a causa de les inclemències meteorològiques i l'ús repetit. En concret, s'arreglaran diversos trams de cinc camins que donen servei als municipis de Camprodon, Les Llosses, Ogassa, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Vilallonga de Ter. L'obra consisteix en el repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada de cadascun dels camins per, després, formigonar-los. Està previst que es faci la licitació de les obres a l'octubre amb l'objectiu que s'enllesteixin els treballs el 30 de novembre per poder complir amb els terminis de la subvenció de la Generalitat.