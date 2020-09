El Banc d'Espanya calcula que només s'ha recuperat el 42% de l'ocupació perduda

El Banc d'Espanya calcula que l'increment de l'afiliació mitjana a la Seguretat Social en una mica més de 330.000 treballadors des dels mínims d'abril fins a final d'agost «només ha permès recuperar un 42% de l'ocupació que es va perdre entre febrer i abril», mesos de més impacte de la pandèmia del coronavirus.

La millora des dels mínims assolits al maig -quan els descensos interanuals de l'ocupació van superar el 40% a les Balears i el 30% en les dues províncies de les Canàries- a l'agost l'afiliació efectiva encara se situava un 24,4% per sota del seu nivell del mateix mes del 2019 a les illes Balears, i un 18% i un 15,8% a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife, respectivament. Els descensos interanuals van ser inferiors, tot i que a prop del 10%, en altres províncies mediterrànies, com Màlaga, Girona, Barcelona i Alacant. A Madrid, el descens va ser del 7,8%.

En unes dades avançades del proper informe trimestral de l'economia espanyola, l'organisme afegeix que el perfil mensual de l'afiliació evidència que «la major part de la recuperació de l'ocupació s'ha concentrat en els mesos de juliol i agost», i adverteix que en la segona quinzena d'agost les dades van mostrar «un cert esgotament en aquest camí de recuperació».



Mesures pels rebrots

Un empitjorament, apunten, relacionat amb les diferents mesures preses en alguns territoris pels rebrots de la crisi sanitària i que han tingut especial impacte en el sector turístic espanyol, fet que deixa una recuperació «molt heterogènia per sectors i províncies».

Així, i analitzant la taxa de variació interanual de l'afiliació efectiva (calculada com l'afiliació total menys els treballadors afectats per ERTOs) per sectors, els descensos més acusats van seguir a l'agost en hostaleria, 29,1%; o activitats artístiques i recreatives, per sobre del 20%.

En hostaleria, recorden, aquest descens va arribar a ser del 70% al maig abans de l'inici de les mesures de desescalada.

Algunes de les branques més directament relacionades amb l'activitat turística -com les de les agències de viatges, els serveis d'allotjament o els serveis de transport aeri- van mantenir a l'agost «al voltant de la meitat del nivell d'ocupació observat un any abans», exemplifica el Banc d'Espanya.

De mitja, aquesta taxa de variació interanual de l'afiliació efectiva es va situar a l'agost en una caiguda del 7,4% enfront del 20% de maig amb diferents variacions.

Així, per exemple, en els últims mesos l'evolució de l'ocupació ha estat relativament dinàmica en la fabricació de vehicles de motor, que ha passat d'un descens en l'afiliació efectiva del 35% al maig al 7,3% a l'agost, o en la fabricació de productes farmacèutics, que a l'agost es va situar un 0,8% per sobre del seu nivell d'ocupació en el mateix període de 2019.