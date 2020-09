Cauen un 50% els lloguers de pisos universitaris a Girona

El coronavirus ha afectat de manera clara el mercat immobiliari. Un dels col·lectius que genera més moviment durant l'estiu és el dels estudiants que volen llogar un pis per compartir. El problema és que les universitats s'han vist obligades a readaptar els estudis per tal de poder fer compatible l'activitat lectiva i investigadora amb el coronavirus. En aquest sentit, la Universitat de Girona (UdG) ja va anunciar que el curs que ve seria semipresencial, per tal de poder donar resposta als estudiants i mantenir les mesures de seguretat.

El president del Col·legi d'API explica que «la incertesa del virus» ha fet que molts hagin preferit estalviar-se la despesa del pis, ja que no hauran d'anar cada dia a la universitat. Així mateix, va afirmar que el dèficit d'estudiants no ha generat cap excés de pisos perquè a Girona la demanda «continua sent molt més gran que l'oferta», si bé va reconèixer que «ara costa uns dies més llogar un pis». Company va remarcar que l'arrendament a alumnes de la UdG és un mercat «interessant» pels propietaris i reconeix que lloguer a aquests joves sol ser «més fàcil» que no pas a una família, ja que es reparteixen les despeses.

Estudiants francesos es mantenen

La caiguda dels lloguers a estudiants, però, no es compleix en el cas dels joves francesos que cada any es matriculen a la carrera de Fisioteràpia a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) de Salt. El gerent de Finques Salt, Marc Motera, va assenyalar que han seguit arrendant habitatges malgrat que el coronavirus obligarà a una assistència al centre més limitada. «Moltes vegades no ens cal fer ni publicitat del pis», va dir Motera.

Molts estudiants de França que volen estudiar Fisioteràpia es matriculen a l'EUSES, ja que l'accés a aquesta carrera al seu país és més complicat, si bé la professió està «més reconeguda» que no pas aquí.