La Diputació de Girona i el Govern preveuen invertir més de 20 milions per desplegar 357 km de fibra òptica

La Diputació de Girona i la Generalitat preveuen invertir gairebé 20,5 milions d'euros entre aquest any i el que ve per estendre 357 km de fibra òptica a la demarcació. Aquest dilluns a la tarda s'ha signat un conveni entre les dues parts que farà possible que el Govern estengui la xarxa a través de les carreteres i les vies verdes que gestiona la Diputació. En aquest sentit, es preveu que l'ens supramunicipal adeqüi totes les infraestructures perquè s'hi puguin desplegar els cables de fibra òptica amb un cost de pràcticament un milió d'euros. Per altra banda, la Generalitat hi destinarà més de 19 milions en fer arribar la xarxa a diversos punts del municipi.

El president de l'ens, Miquel Noguer, ha avançat que l'objectiu és que "tots els municipis de les comarques gironines estiguin connectats a la xarxa de fibra òptica l'any 2023". Segons Noguer, aquesta fita ajudaria a posicionar la demarcació com "un autèntic territori tecnològic" que beneficiarà a la ciutadania, a les administracions i també al "teixit empresarial".

De moment, les inversions previstes per la Generalitat auguren que a finals del 2021 hi haurà 63 municipis de la demarcació que ja podran connectar-se a la fibra òptica, arribant a 129.469 habitants.

El conveni entre les dues administracions preveu aprofitar la connexió de Sarrià de Ter (Gironès) amb Serinyà (Pla de l'Estany) a través de la via verda per fer-hi arribar la fibra òptica. Es tracta de 36.083 metres i que arribarà a nou municipis del Gironès i Pla de l'Estany. Per altra banda, el conveni també preveu connectar Ripoll i Campdevànol amb fibra òptica. A més, aquestes connexions arribaran a diversos polígons industrials que hi ha propers. Les obres estaran enllestides el 2021.

Per altra banda, s'adequarà la carretera GIV-6701 entre Monells i Madremanya (Baix Empordà) –que és titularitat de la Diputació– per estendre-hi la fibra òptica. També es farà la mateixa operació a la GIV-6226 entre Garrigàs i Arenys de l'Empordà (Alt Empordà).

Més enllà d'aquest conveni, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública farà arribar al llarg d'aquest 2020 la fibra òptica a municipis del Baix Empordà com ara Verges, Jafre, Torroella de Montgrí i l'Estartit. També ho farà a la Garrotxa connectant la Vall d'en Bas i a la Selva estendrà la xarxa per Amer, Anglès o Sils. A l'Alt Empordà també hi ha inversions previstes per a fer arribar aquest servei a Peralada, Palau-savardera, Llança, Cadaqués o el Port de la Selva.