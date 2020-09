El Govern no pot garantir classes virtuals a tot l'alumnat

Si hi ha un rebrot i s'ha de confinar una classe o un institut, el Departament d'Educació no pot garantir que la totalitat dels alumnes segueixin les explicacions dels professors de forma virtual en aquest inici de curs. La pandèmia ha obligat el món educatiu a sustentar-se amb les noves tecnologies per garantir un formació de qualitat, però la falta de recursos d'algunes famílies impossibilita que l'escola digital arribi a tothom i que tots puguin rebre la formació. Tot i que hi ha instituts de la Catalunya que porten anys implantant la presència de l'ordinador com a eina d'estudi i estan molt preparats, n'hi ha que no estan tan avançats en aquest terreny i necessiten dispositius per a alguns alumnes.

Alguns centres educatius ja han demanat al Departament d'Educació ordinadors per a l'alumnat i el professorat, però manifesten que aquest material encara no ha arribat. Per aquesta raó, en aquest inici de curs «ho solucionaran com puguin si s'ha d'aïllar un alumne, una classe o tot el centre».

La covid-19 ha fet prémer l'accelerador per instaurar l'escola digital arreu, i el Departament d'Educació va anunciar que lliuraria 300.000 ordinadors portàtils a tots els alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i formació professional (tots els cicles) d'arreu de Catalunya. Aquest material informàtic encara no ha arribat i ni tan sols el té la Generalitat, ja que està en ple procés d'adquisició. Segons fonts del departament, el mercat internacional aquest estiu ha estat col·lapsat, fet que ha endarrerit la compra dels ordinadors i, de moment, aquesta setmana s'han pogut adquirir 40.000 dispositius per al professorat. A mesura que se'n vagin rebent, el departament s'anirà quedant un estoc per si hi ha grups que es confinen. Al llarg d'aquest primer trimestre, indiquen les fonts, anirà arribant aquest paquet de material.