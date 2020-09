Investiguen qui va disparar a una au protegida a Fontcoberta

Les comarques gironines són l'hàbitat de moltes aus protegides. N'hi ha que hi són de pas però d'altres hi estan instal·lades. Aquest tipus d'ocell té una protecció i per tant, ocasionar-li algun mal està penat.

Els Agents Rurals investiguen aquest tipus d'incidents i en aquests moments tenen entre les mans un cas, que està previst elevar els pròxims dies a la Fiscalia. Un falcó petit que va aparèixer ferit el dia 30 d'agost en una àrea de caça de Fontcoberta, situada al nucli de Melianta. Una persona el va recollir perquè es trobava a prop d'una casa i va alertar el cos que vetlla pel medi ambient.

El falcó és una espècie protegida i, per tant, no cinegètica. És a dir, no es pot caçar. L'animal ha sobreviscut però després de fer-li l'examen concret al centre de recuperació de Torreferrussa es va poder comprovar que tenia diverses ferides causades per perdigons, una d'elles li va causar la fractura de l'ala dreta. A la radiografia es veia l'impacte dels trets. Unes ferides que li impedien volar.

Amb aquestes evidències, els Agents Rurals estan treballant el cas. El cap del cos a la regió de Girona, Ignasi de Dalmases destaca que les lesions que va patir el falcó indiquen que «no podia volar i per tant, vol dir que va patir els fets a la mateixa zona on se'l va trobar», és a dir, a l'àrea de caça.

A això cal sumar-li que amb la denúncia que estan preparant per a la Fiscalia hi ha que en aquest mateix punt del Pla de l'Estany en els últims anys hi ha hagut sis fets similars. Com comenta el cap dels Agents Rurals i també, la directora territorial d'Agricultura a Girona, Elisabeth Sànchez, hi ha una sentència condemnatòria a un caçador que en aquest mateix punt va matar una au protegida.

Per a Ignasi de Dalmases està clar que no es pot confondre un falcó amb un animal de caça, com és un tudó, que és el que es troba en aquesta zona del Pla de l'Estany. També recorda que els caçadors han de conèixer els ocells, un extrem que també diu la directora territorial d'Agricultura. La qual, però, amb prudència assegura que en aquest cas per ara és molt embrionari i que s'ha d'acabar la investigació. Sánchez destaca que per ara no poden realitzar cap acció i «tampoc podem actuar contra l'àrea o societat de caça perquè no sabem si el tret s'ha tirat de de l'àrea o des d'un altre lloc» i afirma que és un «tema complicat de demostrar». Subrtalla que un cop estigui acabada la investigació podran decidir què fer per part dels serveis jurídics però el que segur que realitzaran és algun tipus de missatge cap als caçadors perquè sapiguen què ha passat i es recordi que no es poden disparar aquest tipus d'animals.



72 rapinyaires amb trets

Els Agents Rurals recullen cada any aus protegides que han rebut trets, si bé en els últims anys han anat a menys, enguany ja tenen el cas de Melianta i demanen més conscienciació. Mentre que en els últims sis -2014 a 2015- han recollit 72 rapinyaires ferits perquè els havien disparat. Les dades facilitades pel Departament de Territori i Sostenibilitat mostren que majoritàriament se'ls ha tractat al centre de fauna dels Aiguamolls de l'Empordà. Cal dir que aquests 72 rapinyaires representen prop del 30% de les aus que han patit aquest tipus d'accident.

Per zones, la majoraria dels rapinyaires que han hagut d'ingressar a un centre de fauna han patit l'accident a l'Alt Empordà (24), el Baix Empordà (19) i el Gironès (14). L'any de la sèrie 2014 - 2019 amb més animals que s'han hagut de recuperar és el 2015 amb un total de 24. Mentre que l'any passat, en canvi, va ser un dels anys amb menys incidència, amb set casos. Tots els rapinyaires van ingressar al centre de fauna dels Aiguamolls, amb l'excepció d'un.