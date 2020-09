Més de 125.000 nens i joves gironins tornen avui a classe en un curs incert

Després de sis mesos sense anar a classe, més d'un milió i mig d'alumnes catalans (125.453 a les comarques gironines, 2.691 més que l'any passat) tornen avui a les aules seguint estrictes mesures de seguretat per evitar contagis de la covid-19. La premissa d'aquest curs 2020-21 és que sigui el més presencial possible i l'objectiu és que les escoles i instituts no tanquin fins que el curs finalitzi, ja que encara que hi hagi nous confinaments aquests quedaran oberts per acollir els fills menors de 12 anys els pares dels quals siguin treballadors essencials.

Espai segur

Les classes presencials només tancaran durant quinze dies si es produeixen dos casos positius o més en un mateix edifici, encara que els menjadors escolars seguiran oberts per atendre els alumnes vulnerables. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, assegura que «després de casa seva, l'escola serà el lloc més segur per als nens» i reivindica que els centres educatius «s'han d'obrir sí o sí», perquè més enllà de la funció pedagògica, «tenen un valor comunitari».

Per garantir la seguretat, l'organització a les escoles i instituts es basa en els plans d'obertura dissenyats per cada centre educatiu, en funció de les seves possibilitats i seguint les instruccions de la conselleria d'Educació. Aquests plans pivoten sobre els grups estables de convivència estable, també anomenats grups bombolla, que són els que han de garantir el control de possibles contagis i facilitar la traçabilitat en cas de positius.

Mesures de seguretat

Els experts recomanen que els grups estables siguin com a màxim de 20 alumnes a primària i 30 a secundària, una ràtio que no es compleix en el 30% dels grups a Catalunya. Sobre aquest punt, la conselleria ha afirmat que està treballant per solucionar-ho, però Bargalló ha cridat a «superar el debat de la ràtio» perquè les màximes garanties les ofereixen la ventilació i la neteja a les aules, la distància de seguretat i la higiene de mans, que haurà de ser constant al llarg de la jornada escolar.

A partir d'avui tots els alumnes des dels 6 anys han de portar mascareta, i així continuarà almenys durant dues setmanes. Passat aquest període, estaran obligats a portar-la els estudiants a partir de 12 anys i els més petits hauran de fer-ho en funció de la situació epidemiològica del seu territori, que es comunicarà setmanalment a cada centre escolar.

L'entrada a l'escola es fa de manera esglaonada amb intervals d'uns deu minuts i als més petits els pot acompanyar un sol progenitor per evitar aglomeracions, com al pati, on l'hora de l'esbarjo és per torns i mantenint distància de seguretat. També s'ha de mantenir la distància en els espais comuns i dins l'aula. Al recinte escolar, les persones adultes, ja siguin professors, personal d'administració o de suport educatiu, han de portar sempre mascareta amb excepció dels docents d'educació infantil, on «no serà exigible quan el seu ús pugui interferir greument en l'objectiu pedagògic».

Més docents

Aquest curs compta amb 8.162 noves contractacions, de les quals 5.321 són docents, un increment que els sindicats consideren del tot insuficient, ja que xifren en més de 40.000 les necessàries noves contractacions. Del total de la plantilla, 1.700 persones han acreditat ser personal vulnerable i a 800 d'ells se'ls donarà la baixa mèdica i se'ls substituirà des del primer dia, mentre que als 900 restants se'ls facilitarà algun tipus d'adaptació, com a treball telemàtic. Malgrat les queixes d'alguns docents, el secretari català de salut pública, Josep Maria Argimon, descarta test PCR massius entre els docents perquè no ajudarien a prevenir contagis i saturarien els centres sanitaris.

Sense posar en risc els avis

Des de la Generalitat també es demana que sempre que sigui possible s'eviti que els avis siguin els qui portin o recullin als menors de l'escola, per tal d'evitar riscos amb aquesta franja d'edat.

Prop d'un miler de famílies unides a la plataforma «Així no tornem», els fills de les quals pateixen patologies, han afirmat que no portaran els seus fills a classe a causa de la manca de mesures de seguretat. Davant d'aquesta situació, el conselle afirma que s'activaran solucions educatives per a aquests nens, mentre la fiscalia ha advertit que actuarà contra l'absentisme escolar.