El número de persones que busquen feina es triplica a Girona en l'últim any

La demanda d'ocupació s'ha triplicat en un any a Girona. Així ho recullen les dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat corresponents a l'agost, que indiquen una pujada del 185% respecte al mateix mes de l'any passat. De fet, Girona és la província catalana amb un increment més elevat. En un any han passat de 43.200 a 123.144 les persones que busquen feina al Servei d'Ocupació, és a dir, 79.844 de més. Aquest increment desmesurat de la demanda d'ocupació s'explica per la incidència de la covid-19 a Catalunya i va acompanyada d'altres indicadors que també són alarmants comparats amb els de l'any passat. De fet, les dades de l'agost en aquest camp han empitjorat respecte a les del juliol, quan les oficines de l'atur han vist com 2.152 persones més s'inscrivien per demanar una feina, gairebé un 2% més que l'any passat.

La pujada de la demanda de feina va acompanyada d'una elevada pèrdua d'ocupació. El mes d'agost va ser nefast en aquest sentit. Girona es va convertir en la província d'Espanya que va perdre més ocupació l'últim any. L'afiliació a la Seguretat Social va caure a l'agost un 5,4% respecte al 2019, una dada inèdita al país, amb una davallada mitjana del 2,73%. La patacada es va traduir en una pèrdua de 19.300 llocs de treball aproximadament. L'atur també va créixer a Girona, amb un 2,8% respecte al juliol.

En general, la contractació, tant la indefinida com la temporal, ha baixat. Girona va registrar 15.765 contractes temporals a l'agost, un 19,7% menys que al juliol. Segons dades de l'empresa de recursos humans Randstad, Catalunya és la segona regió del país en nombre de contractes temporals, només per darrere d'Andalusia. «La caiguda de la contractació temporal en el mes d'agost ha estat molt influenciada per l'impacte de la pandèmia en el turisme i l'hostaleria, grans generadors d'ocupació en aquesta època al nostre país. Però hem de tenir en compte que aquest descens és intrínsec al mes d'agost i que la recuperació de l'ocupació es demorarà fins a oferir nivells previs a la pandèmia», assegura Valentí Boet, director de Randstad Research.

Perspectives negatives

En paral·lel, les previsions de contractació a Catalunya i Balears per al quart trimestre de 2020 han caigut nou punts percentuals en comparació amb el mateix trimestre de l'any passat, segons l'Estudi ManpowerGroup de Projecció d'Ocupació.

Tal com va recollir ACN, en el període comprès entre octubre i desembre, la previsió de contractació se situa en un -2% i només un 6% dels directius preveu un augment dels equips, davant d'un 11% que espera una disminució de la plantilla i un 70% que no anticipa canvis.

En comparació amb el trimestre passat, les previsions d'aquest període milloren en sis punts percentuals. De cara als últims tres mesos de l'any, ha augmentat la confiança en sis dels set sectors d'activitat però, tot i això, s'anticipen reduccions dels equips.

En el cas de l'hostaleria i la construcció, les projeccions d'ocupació neta se situen en el -8% i el -7%, respectivament, i constitueixen els sectors més debilitats per la pandèmia. En el sector del comerç majorista i al detall, la dada és del -5%, mentre que les previsions pel sector de finances i serveis empresarials és de -3%. En el sector d'altres indústries, on s'inclouen la mineria, l'agricultura o l'energia elèctrica, entre d'altres, les perspectives de contractació se situen en un -2%.

En el cas de la indústria manufacturera, en canvi, s'espera un augment lent de l'ocupació, amb una projecció del 4%. A escala estatal, la previsió de contractació és de -3%, nou punts percentuals per sobre de la xifra registrada en el trimestre passat però nou punts inferior a l'assolida en el mateix trimestre de l'any passat.