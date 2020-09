Platges i carreteres plenes per acomiadar l'estiu

El cap de setmana llarg de la Diada ha deixat imatges de platges amb molta gent i un bon percentatge d'ocupació, sobretot en segones residències i apartaments de la Costa Brava, i cases rurals de l'interior.

Aprofitant el bon temps, moltes famílies van apostar per passar les últimes hores abans del retorn a l'escola al litoral gironí. Com ha estat habitual durant tot l'estiu, les platges de Palafrugell van estar especialment concorregudes, però els agents cívics contractats i que controlaven l'accés i l'aforament ja no treballen. Cal tenir en compte que durant tots els caps de setmana que ha estat activa l'aplicació d'aforament de platges, s'han hagut de tancar repetidament. Una situació similar a la de la cala Bona de Blanes. L'Ajuntament s'ha vist obligat a limitar el seu accés diverses vegades aquest estiu per evitar possibles contagis.

Per la seva banda, les cales de Llançà i Port de la Selva també van veure ahir com, amb el bon temps, es tornaven a omplir. A banda de turisme nacional també s'hi van registrar banyistes que venien de la Catalunya del Nord, aprofitant la proximitat. La platja de la Fosca de Palamós o les cales del camí de ronda entre Torre Valentina i Platja d'Aro també van ser un dels llocs més buscats d'aquest cap de setmana.



Operació tornada

Si al matí eren les platges les que presentaven una bona afluència, a la tarda van ser les carreteres les que es van omplir de vehicles que tornaven després del cap de setmana llarg. A partir de les quatre de la tarda, a les sortides de la costa es van registrar retencions i circulació molt lenta.

El Servei Català de Trànsit va preveure que uns 200.000 vehicles tornarien ahir a Barcelona. I és que a banda dels tres dies festius consecutius, aquest cap de setmana coincidia amb el retorn de vacances de molts barcelonins.