Retiren una xarxa perduda a 50 metres de profunditat a Llafranc

Un equip de diversos agents format per Mossos d'Esquadra de la Policia Marítima i la Unitat Aquàtica i agents del Grup de Suport Marí del Cos d'Agents Rurals van dur a terme el passat 4 de setembre un dispositiu conjunt per retirar una xarxa de pesca perduda ubicada al fons del mar a la zona d'Els Ullastres, a Llafranc. Aquestes xarxes, conegudes com a «xarxes de pesca fantasma», tenen un gran impacte sobre les espècies del fons marí, ja que continuen pescant sense control ni aprofitament de les captures. També impliquen un risc per al medi, perquè els materials sintètics dels quals estan fetes són molt contaminants, i per a les persones, ja que suposen un perill per a la navegació i els practicants d'activitats aquàtiques.

L'operatiu de retirada es va realitzar després que els centres de busseig informessin de la localització d'aquesta xarxa a Els Ullastres, tres formacions rocoses situades al sud del cap de Sant Sebastià i a menys de dues milles del port de Llafranc. Concretament, la xarxa es trobava ubicada al tercer Ullastre, el més allunyat de la costa i situat entre els 8 i els 55 metres de profunditat. Aquesta zona és molt freqüentada per submarinistes i l'existència d'aquesta xarxa els posava en perill.