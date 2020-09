El risc de rebrot i la taxa de transmissió del virus segueixen a l'alça a Girona

El risc de rebrot segueix pujant a les comarques gironines, en la mateixa línia que setmanes anteriors. Ahir diumenge va pujar set punts, i va arribar a 178,74 en total i va comportar un risc de rebrots per coronavirus d'un nivell alt. Pel que fa als nous casos, se'n van confirmar 115 més a través de proves PCR, que sumen als acumulats, tot arribant a 9.550 en total, o bé a 11.871 si es tenen en compte tots els tipus de proves a banda de les PCRs. Respecte a les defuncions, a la regió sanitària de Girona ahir se'n va produir una més, arribant a les 841 morts a causa de la malaltia de la covid-19.

Cribratges massius a Girona

A aquesta pujada de casos, cal tenir present els cribratges massius que ha fet Salut amb la intenció de detectar els casos asimptomàtics, per tal de poder-los aïllar i tallar les cadenes de transmissió del virus. En el cas dels barris gironins de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, els veïns que van fer-se les proves tindran els resultats aquesta setmana.

A la regió sanitària de Girona hi ha 70 pacients ingressats, vuit més en comparació amb l'últim balanç, 15 dels quals a l'UCI, dos més en les últimes 21 hores. A la ciutat de Girona, el risc de rebrot encara puja més, ja que suma 10 punts en 24 hores i ara és de 291,31, per sobre encara del de la setmana del 27 d'agost, que va ser de 234,92. La velocitat de propagació del virus a la capital del Gironès també segueix a l'alça i suma 1.660 casos confirmats per PCR, 29 més en comparació amb l'última actualització, i 2.172 si es tenen en compte totes les proves.

Salt i Figueres al punt de mira

Salt continua liderant el rànquing dels municipis amb el risc de rebrot més alt amb 851,72 punt, 10 més de les 24 hores anteriors, i Figueres és el segon municipi català de més de 20.000 habitants amb la taxa de transmissió més alta (2,38) després de Molins de Rei, al Baix Llobregat. Al conjunt de la regió sanitària gironina, la taxa de transmissió, que fa referència al nombre de persones que contagia de mitjana una persona positiva per covid-19, està en augment, i arriba a 1,20, que supera el paràmetre al qual Salut pretén arribar d'un màxim d'1.

A Catalunya, en canvi, baixa el risc

D'acord amb les últimes dades facilitades pel Departament de Salut, ahir es van notificar 851 nous contagis al conjunt del territori català, inferior als 1.303 del dia anterior, i el nombre de persones desaparegudes també va baixar de nou a set. Pel que fa a les persones ingressades, n'hi va haver 28 més, arribant als 755 pacients que hi ha ara en els diferents centres hospitalaris catalans, dels quals 136 estan a l'UCI.

