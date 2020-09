Bargalló aposta per «l'empatia» abans que la judicialització davant l'absentisme

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va apostar ahir per l'«empatia» i per «convèncer» les famílies que tinguin por de portar el seu fill a l'escola per la pandèmia abans de perseguir-les judicialment, com va anunciar que faria la Fiscalia en cas d'absències reiterades i injustificades.

En declaracions a la premsa a l'Hospitalet de Llobregat, Bargalló, acompanyat de l'alcaldessa del municipi, Núria Marín, va destacar que el primer dia de el nou curs escolar a Catalunya havia començat «amb poques incidències, malgrat tot».

«Avui havíem d'obrir les escoles, havíem de tornar a garantir als nostres nens i joves el seu dret a l'escolarització i a la socialització, dos drets fonamentals», va emfatitzar el conseller, que va agrair l' «esforç, dedicació, sacrifici i treball» dels equips directius i els professors per fer-ho possible.

Bargalló també va destacar el paper del departament i va recordar les més de 8.000 contractacions noves d'aquest curs: «Per primera vegada, davant d'una crisi econòmica, la conselleria no ha retallat professorat sinó que l'ha augmentat», va assenyalar.

Preguntat per les instruccions donades als centres per perseguir l'absentisme, Bargalló va matisar que hi ha molts tipus d'absentisme i va apostar per «convèncer la família abans d'enviar a la Fiscalia».

En aquest sentit, el conseller va apuntar que en els casos en què l'absentisme es degui a les pors al contagi de covid-19 o a casuístiques socioeconòmiques s'ha d'actuar amb «empatia» i «convèncer» des dels serveis educatius o socials. «Intentarem convèncer tothom que l'escola és el lloc més segur. Convèncer que els seus fills tenen dret a l'educació», va afirmar. El conseller també va explicar que el departament oferirà diàriament informació actualitzada sobre l'afectació de la pandèmia en els centres educatius per no deixar la informació «en mans del rumor».