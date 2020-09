Comença un curs marcat per la incertesa

El curs 2020-21, que es presenta complex i incert a causa de la pandèmia, va arrencar ahir al conjunt de Catalunya amb la premissa de mantenir els centres oberts i garantir la màxima presencialitat del milió i mig d'estudiants catalans, que hauran de seguir protocols de seguretat per evitar contagis. Dels prop de 5.500 centres educatius catalans, l'escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), amb 360 alumnes, i l'escola Ridolaina de Martinet de Cerdanya, de 43 estudiants, no van poder obrir per causes relacionades amb la pandèmia de Covid. D'altra banda, l'Institut Escola Antoni Ubach de Terrassa (Vallès Occidental), amb 515 alumnes, no va poder obrir les seves portes per una plaga de vespes al centre, que s'ha hagut de desinfectar.

Al marge de les escoles i instituts completament tancats, hi ha nou grups confinats de vuit centres educatius diferents. El curs ha començat amb 67 professionals i 23 alumnes positius de Covid, mentre que la xifra global de confinats és de 253 treballadors del món educatiu i 210 alumnes.

Durant el primer dia de classe, als alumnes se'ls va prendre la temperatura, a partir dels sis anys van dur mascareta, i tant les hores de pati com les entrades i sortides es van organitzar per torns. Algunes escoles van establir protocols de seguretat a l'exterior per regular les entrades i sortides d'alumnes sense aglomeracions de familiars, el que es va aconseguir en alguns casos, mentre que en d'altres es van poder veure concentracions de nens i acompanyants.

D'altra banda, les llars d'infants de Castellserà i Tornabous (Urgell) no van poder obrir les portes en no tenir designats els mestres pel Departament d'Educació. Segons l'alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, la setmana passada van rebre la trucada d'Educació confirmant-los que encara no tenien assignat un mestre i que, a més, no sabien «fins quan». Pujol va recordar que aquesta no és la primera vegada que passa, però que en anys anteriors, «com a màxim, el 6 de setembre» ja havien tingut «la designació del mestre realitzada». No obstant això, aquest any encara segueixen a l'espera i, per això els seus responsables han decidit «tant a Castellserà com a Tornabous no obrir l'escola fins que la designació es faci efectiva».