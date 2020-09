Primer dia amb prudència i ganes de normalitat

Després de sis mesos sense trepitjar l'escola, ahir els infants i adolescents gironins van poder tornar als seus centres educatius en un primer dia de curs, però, transformat del tot per les mesures contra la covid-19. Així, els protocols de cada centre es van posar en marxa ahir, en una rutina que és nova tant per a alumnes i famílies com per a professors.

Tot i que estaven convocats un quart d'hora més tard, a les 8 del matí alguns alumnes de 1r d'ESO ja s'acumulaven davant els tres accessos de l'institut Jaume Vicens Vives de Girona. Allà, la Mònica, una mare que acompanyava el seu fill, defensava les mesures impulsades per l'institut. «Ens ho han explicat tot molt bé, en una reunió la setmana passada i a través de correus electrònics», afirmava. Tot i això, alguns pares no ho tenien tan clar. A l'entrada de consergeria, una mare protestava perquè l'havien convocat abans d'hora. «Paciència, això és nou per a tots», li responia una docent de l'institut.

La «nova normalitat» també afegeix nous elements a la motxilla: «Aa hi porta dues mascaretes, una de posada i una altra de neta en d'una bossa, que s'ha de canviar quan hagi esmorzat», explicava l'Antonia Martín a l'entrada de l'institut, on el seu fill Alejandro esperava el seu torn per començar aquesta nova etapa. «També ha de dur un drap per netejar el pupitre i la cadira quan canviïn de classe», detallava Martín.

Tan bon punt van poder entrar, després de prendre'ls la temperatura, els alumnes van entrar esglaonadament a l'auditori, on se'ls va posar gel hidroalcohòlic a les mans i es van poder asseure deixant dos seients de separació entre ells. Així, la tradicional rebuda de tots els cursos per torns al teatre de l'institut, enguany es va reservar només als de 1r d'ESO -i d'aquests, tan sols a la meitat, ja que l'altra meitat va haver de fer-ho al gimnàs. «Treballem amb dos objectius: que se sentin ben acompanyats i acollits al centre, i que puguin dominar les eines digitals per estar preparats per si hi hagués un altre confinament», deia una professora del centre. La resta de cursos -amb una línia més a cadascun per abaixar les ràtios- van ser convocats a hores diferents directament a les aules.

Cap a l'escola amb mascareta

Mentrestant, els més menuts esperaven amb els pares per entrar a l'escola Annexa de Girona, en quatre accessos on, malgrat que el carrer estava tallat, pares i fills s'atapeïen amb dificultats per mantenir distàncies. «El problema és a fora, no a dins», manifestava Jordi Fradera, pare d'en Quel, que començarà tercer de primària, i també gestor covid-19 a l'ICS. «En Quel està seperesperançat, nosaltres ho vivim amb més preocupació», explicava, afegint que «crec que s'ha fet una feina increïble per preparar el curs, però el que passarà no se sap». Ara bé, Fraderas lamentava que, «durant tres mesos, els pares vam fer la feina als mestres, em sap greu dir-ho». Per això assegurava que «és absolutament necessari tornar a l'escola, si no seran una generació perduda».

En un altre accés, l'Amaia estava pendent que cridessin els infants de primer de primària, entre els quals hi ha el seu fill Leo. «Penso que és necessari per als nens que tinguin una sensació de normalitat dins el possible», defensava. En canvi, la Sílvia, mare de l'Èric, a punt per encetar tercer, admet que «per fer-ho així, preferiria no haver començat les classes, perquè és extrany per ells i a mi també em fa una mica de respecte». Això sí, també considerava que l'escola «ho té molt estudiat», afegint que els havien fet arribar un vídeo explicatiu on els professors mostraven quin seria el circuit que els infants haurien de seguir: l'entrada per torns, mascareta, distància, presa de la temperatura i gel a les mans.

Aïllades dues aules de dos centres

Avui dues classes ja no aniran a escola per l'activació del protocol covid-19 davant un positiu a les aules. Per un costat, a l'escola Taialà de Girona, on una classe haurà d'aïllar-se 14 dies després que un infant asimptomàtic resultés positiu en els cribratges massius fets el cap de setmana al barri de Santa Eugènia. En el mateix cribratge ha resultat positiu un altre alumne, en aquest cas de sisè de primària de l'escola Maristes de Girona. En els dos casos es continuarà la docència telemàticament i els alumnes se sotmetran a proves PCR, tal com fixa el protocol d'Educació. En relació amb això, el director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, fa una crida a la «responsabilitat col·lectiva», ja que «ens anirem trobant amb casos així». «Si un alumne està esperant els resultats d'una prova, és molt important la precaució i que no vagi al centre fins saber-ne el resultat», demanava Fonalleras, conscient també que «és una situació en què tots estem aprenent».

Ahir el curs també va començar amb normalitat a l'escola Domeny, tot i l'aïllament de vuit professors d'Infància perquè una d'elles va resultar positiva. Els docents ahir ja van substituïts per no afectar el funcionament del centre educatiu.