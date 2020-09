La marxa solidària FEM_lavolta adapta el seu format a la COVID

L'activitat solidària FEM_lavolta, una iniciativa solidària per recaptar fons per l'esclesori múltiple, ha canviat aquest any el seu format per adaptar-se a les mesures contra el coronavirus. Es tracta d'una marxa solidària al voltant de l'Estany de Banyoles que ja fa dos anys que organitzen un grup de voluntaris la ciutat amb l'objectiu de visibilitzar i recaptar fons per a aquesta malaltia. Enguany, però, el recorregut serà totalment lliure i cada participant podrà fer els 6,2 quilòmetres de la ruta habitual allà on sigui. No hi haurà punt de sortida ni d'arribada, ni tampoc punts d'avituallament, per evitar aglomeracions. També els horaris seran lliures, i es podrà fer el recorregut entre el dissabte 26 i el diumenge 27 de setembre.

Per participar, s'ha d'adquirir un dorsal solidari per un import de 5 euros, que es destinaran íntegrament a la finalitat d'aquest any: programes i serveis per abordar i tractar els símptomes invisibles de l'esclerosi múltiple com la fatiga, el dolor, la depressió o els transtorns sexuals i cognitius que afecten la qualitat de vida. Els participants podran compartir per xarxes socials fotos amb el seu doral i la forma com participen a FEM_lavolta (en bici o patinet, passejant el gos...) amb el hashtag #FEM_lavolta.

Aquesta iniciativa va néixer l'1 de juliol de 2018 gràcies a la implicació de les persones amb esclerosi múltiple, i en aquella primera edició es van recaptar fins a 8,240 euros per a la Fundació Esclerosi Múltiple.