Neix el nou repte solidari Onco100x100 de l'Oncolliga

Davant la impossibilitat d'organitzar esdeveniments multitudinaris com l'Oncotrail, l'Oncobike o l'Oncoswim, la Fundació Oncolliga Girona està buscant fórmules alternatives per continuar proposant reptes esportius i solidaris que s'adequïn a l'actual situació de pandèmia i garanteixin, per tant, les mesures de prevenció de la covid-19. Així va néixer el mes de juny passat l'Oncoswim Virtual i ara veu la llum la iniciativa Onco100x100, una proposta en la qual es convida els amants del running i les caminades llargues a sumar 100 km en 100 dies. El repte es pot fer de manera individual o en equip (integrat per un mínim de dos membres i un màxim de 8) i allà on es vulgui (no hi ha un recorregut fixat). Per participar-hi cal fer un donatiu de 30 euros per persona, uns diners que es destinaran íntegrament a l'ajuda i suport al malalt de càncer a través dels serveis que ofereix l'Oncolliga.

Un cop inscrits, els participants poden decidir quina distància fan a cada sortida i en quants dies completaran el repte. Només hauran d'anar registrant les distànies de cada entrenament al web de l'esdeveniment fins arribar als 100 km com a mínim, ja que es deixa oberta la porta a que qui vulgui en faci més de 100.

En el nou repte Onco100x100 tan important és sumar quilòmetres com sumar donatius. Per això els organitzadors animen els participants a recaptar fons a través del seu dorsal. Les donacions als dorsals es poden fer a través de la pàgina web de l'esdeveniment.

Per tal d'oferir un incentiu més, l'organització premiarà el participant o equip que faci més quilòmetres en el termini de 100 dies i també al que aconsegueixi més donatius (en el cas dels equips l'import recaptat es dividirà pels nombre de components).



Nous formats

El confinament i l'actual situació de pandèmia han provocat una important pèrdua d'ingressos per a la Fundació Oncolliga Girona, que es nodreix principalment de les donacions dels participants a l'ampli ventall d'activitats solidàries que organitzen. Des del març, s'han deixat d'ingressar més de 300.000 euros. Per aquest motiu, l'entitat està posant en marxa nous formats en què l'objectiu principal és evitar aglomeracions, per tal d'adaptar-se a les restriccions actuals. Aquesta tardor està previst organitzar diverses activitats seguint un format «virtual».