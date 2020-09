La propagació del virus a Girona empitjora: 250 nous contagis en les darreres 24 hores

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per la covid-19 pugen a 12.207 si es tenen en compte totes les proves. Es tracta d'un increment de 250 nous contagis per coronavirus, segon el darrer balanç del Departament de Salut.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 843 persones al territori (dues més que les informades fa 24 hores).

El risc de rebrot puja 6 punts en 24 hores i està en 194,77, mentre que la setmana del 29 d'agost va ser de 154,86.

L'Rt segueix per sobre de l'1 i és d'1,22, i la taxa de confirmats per PCR del 5 a l'11 de setembre és de 85,93 per cada 100.000 habitants. Hi ha 75 pacients ingressats (quatre menys en comparació amb l'últim balanç), 17 dels quals a l'UCI (igual).

Ciutat de Girona

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja uns 123 punts en 24 hores i ara és de 507,62, per sobre del de la setmana del 29 d'agost, que va ser de 274,38.

La velocitat de propagació del virus segueix a l'alça i està en 1,57, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 200,61 per cada 100.000 habitants.

La capital del Gironès suma 1.714 casos confirmats per PCR (102 més en comparació amb l'última actualització) i 2.324 si es tenen en compte totes les proves.

El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb vuit persones ingressades per coronavirus (+1), tres de les quals a l'UCI (igual).

Salt

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot baixa més de 150 punts i se situa en 625,91. L'Rt disminueix per sota d'1 i està en 0,99.

Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 736 casos (22 més respecte a l'últim balanç) i 816 amb totes les proves.

El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de 10 (-2), un a l'UCI.

Restriccions a Girona i Salt per frenar a propagació

El Departament de Salut va anunciar ahir mesures especials a les ciutats de Girona i Salt per reduir l'augment de contagis de covid-19. Concretament, el Procicat va aprovar una sèrie de restriccions que entraran en vigor quan es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), –està previst que sigui dimecres–, i que s'allargaran durant els propers quinze dies.

D'una banda, es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i redueixi al màxim l'activitat social. És a dir, que els contactes es limitin, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual. Alhora, es recorda que estan prohibides les reunions de més de deu persones, com a la resta del país.

Quant als actes religiosos com ara casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, hauran de limitar l'assistència al 33% de l'aforament. En l'àmbit de l'hostaleria i restauració, s'elimina el consum a la barra i sempre s'haurà de realitzar a la taula. També es limita l'aforament tant a l'interior com a l'exterior en un 50% i l'horari de tancament d'aquests establiments serà a la una de la matinada com a màxim. Sempre que sigui possible, s'haurà d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar-se.

D'altra banda, l'activitat comercial s'haurà de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física de seguretat s'estableix en 1,5 metres i l'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.

Seguidament, es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure sempre que l'aforament no superi el 50%. L'aforament de les activitats esportives també es limitarà al 50%.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus