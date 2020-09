Ripoll fa el primer control antidroga amb l'ajuda d'un gos

La Policia Local de Ripoll conjuntament amb els Mossos d'Esquadra va efectuar el primer control de seguretat ciutadana i salut pública amb el suport d'una unitat canina. L'operatiu policial es va centrar en la realització de controls a vehicles a diferents llocs del municipi amb el resultat de l'aixecament d'un acte per trobada de marihuana. L'operatiu va ser fet a la zona del centre sense incidències.

En els pròxims dies es repetiran més accions com aquesta, tant de nit com també de dia, ja que un altre dels objectius és dur a terme tasques de prevenció i detecció davant de centres educatius i de punts de venda, que no només operen a les nits.

El gos ensinistrat és propietat de l'empresa especialitzada APAK-9. El gos es desplaça a Ripoll acompanyat d'un guia amb qui manté una estreta relació i que és l'encarregat de custodiar-lo i donar-li ordres, sempre sobre la base de les indicacions dels cossos policials. La presència del gos forma part d'un projecte que a més de donar suport als controls ajudarà en les xerrades a les escoles.