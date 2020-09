Ripoll vol modificar les ordenances per protegir les terrasses dels bars dels cotxes

L'Ajuntament de Ripoll repassarà l'Ordenança de Civisme i Convivència per estudiar els materials que poden ser utilitzats per tancar i protegir les terrasses dels bars. La idea és protegir els clients i els establiments del perill que suposa l'envestida d'un cotxe fora de control.

Una pèrdua momentània del coneixement el diumenge, dia 6 de setembre, va provocar que el cotxe que conduïa arrosegués la barana de protecció, les cadires i les taules de la terrassa del bar Els Billars, a la carretera de Barcelona. L'accident va quedar en un ensurt perquè deu minuts abans els últims clients havien marxat i la terrassa estava buida.

L'accident, però, va demostrar que les fustes que envoltaven la terrassa servien per reservar la intimitat dels clients o com un element decoratiu d'acord amb el mobiliari de la zona, però no per protegir. De fet, la barana de fusta va caure com una baralla de naips al cop d'un dit i va quedar esmicolada entre les taules i les cadires retorçades per l'impacte.

L'Ajuntament de Ripoll considera que el millor seria que no hi hagués cap terrassa al costat de la carretera de Barcelona. Aquesta voluntat està en contradicció amb el desig del mateix consistori de voler que els establiments es guanyin la vida i més ara quan les terrasses són una de les claus de la supervivència dels establiments d'oci. Un altre desig és que els clients es trobin bé asseguts al costat de les taules.

Per aconseguir combinar la seguretat amb el benefici dels establiments i el confort dels clients, l'Ajuntament de Ripoll estudiarà els materials més segurs per protegir els clients del cas de l'envestida d'un cotxe. La idea és que els tancaments siguin el més fort possible i que alhora estèticament siguin agradables i es puguin combinar amb els altres elements de la zona.