Salut aplica restriccions a Girona i Salt per reduir la propagació del coronavirus

El Departament de Salut va anunciar ahir mesures especials a les ciutats de Girona i Salt per reduir l'augment de contagis de covid-19. Concretament, el Procicat va aprovar una sèrie de restriccions que entraran en vigor quan es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), –està previst que sigui dimecres–, i que s'allargaran durant els propers quinze dies.

D'una banda, es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i redueixi al màxim l'activitat social. És a dir, que els contactes es limitin, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual. Alhora, es recorda que estan prohibides les reunions de més de deu persones, com a la resta del país.

Quant als actes religiosos com ara casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, hauran de limitar l'assistència al 33% de l'aforament. En l'àmbit de l'hostaleria i restauració, s'elimina el consum a la barra i sempre s'haurà de realitzar a la taula. També es limita l'aforament tant a l'interior com a l'exterior en un 50% i l'horari de tancament d'aquests establiments serà a la una de la matinada com a màxim. Sempre que sigui possible, s'haurà d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar-se.

D'altra banda, l'activitat comercial s'haurà de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física de seguretat s'estableix en 1,5 metres i l'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.

Seguidament, es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure sempre que l'aforament no superi el 50%. L'aforament de les activitats esportives també es limitarà al 50%.

Ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, ja es va posar en contacte amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, per anunciar-los aquesta situació i per treballar coordinament per baixar la taxa de contagis.

Casos a Girona i Salt

De fet, ahir Salut ja va avançar que del cribratge de Santa Eugènia n'han sortit provisionalment 177 positius, tot i que faltaven algunes proves per analitzar. Tenint en compte que el risc de rebrot a la ciutat de Girona ja és alt actualment, aquests casos l'acabaran de fer pujar en els propers dies. Ahir, de moment la capital del Gironès ja tenia el tercer índex de rebrot més alt de la regió i el setè de Catalunya, amb 384,39 punts –cal tenir present que les dades analitzen els municipis de més de 20.000 habitants. En un dia, aquest índex va pujar 93 punts. Una altra dada significativa és que ahir es van sumar 52 casos més diagnosticats per PCR. La majoria prové del cribratge de Santa Eugènia.

A Salt, la situació ja fa setmanes que és complicada. Tot i que en els darrers dies el risc de rebrot ha baixat, continua en un índex de 776,16 punts, una xifra molt elevada, i continua al capdavant de Catalunya. Ahir es van sumar quatre casos nous.

Una nova víctima a Olot

Finalment, ahir la Regió Sanitària de Girona va sumar 86 nous casos i, tot i que no surt al còmput global de Salut, va morir una dona de 92 anys a la residència Montsacopa d'Olot, com a conseqüència del brot de coronavirus.

El risc de rebrot a la regió va sumar deu punts més fins als 188,24 i, finalment, hi va tornar a haver un fort augment d'ingressos per segon dia consecutiu. Ahir se'n van sumar nou i dos a l'UCI.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus