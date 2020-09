Els sindicats es plantegen vagues aquest mes de setembre

Els sindicats d'ensenyament han iniciat una consulta unitària sobre la possibilitat de dur a terme una vaga i altres mobilitzacions durant aquest mateix mes de setembre a Catalunya davant la «falta de mesures de seguretat» en l'arrencada del curs escolar.

En un comunicat conjunt, els sindicats han emplaçat el Departament d'Educació a «no dilatar més aquesta situació d'incertesa, assumir les mesures que proposem i comprometre's negociar a partir d'ara».

Entre les demandes sindicals es troben garantir la presencialitat de l'alumnat a tots els nivells educatius, reduir les ràtios d'alumnes per aula a deu a infantil i quinze a primària i secundària i rebaixar-les també a la resta de nivells educatius. Demanen també incrementar el personal docent, d'atenció educativa i de serveis per a aplicar les ràtios de seguretat, mantenint les especialitats i l'atenció a la diversitat.

A més, han demanat que els treballadors vulnerables que no han rebut encara resposta dels serveis de prevenció no s'incorporin fins a tenir la informació sobre la seva consideració de vulnerabilitat o sensibilitat.

Els sindicats han afirmat que l'administració «s'ha mostrat inaccessible a les nostres propostes de negociació fins ara», però han expressat que «continuem mostrant voluntat negociadora». Els sindicats signants del manifest són USTEC, CCOO, la UGT, Intersindical-CSC, Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Federació d'Ensenyament Feusoc.

Per la seva banda, la Coordinadora d'AMPA i AFA ha mostrat la seva preocupació a l'hora de planificar el menjador escolar, ja que la manca de recursos econòmics suficients per part del departament d'Educació ha fet inviable la proposta de les associacions -que era assignar un monitor per cada grup- sense haver de repercutir aquest cost en les famílies.