Suspenen la Tria de Mulats d'Espinavell a causa de la covid-19

L'Ajuntament de Molló i els ramaders participants a la Tira de Mullats d'Espinavell han decidit anul·lar la celebració de la fira d'enguany a causa de la situació sanitària provocada per la covid-19. La fira s'havia de celebrar el 13 d'octubre. Entre els motius que han portat a suspendre l'acte hi ha "l'alt risc de rebrot que registra la comarca del Ripollès", així com també la "incertesa" d'organitzar una fira que aplega uns 4.000 assistents "sense saber fins uns dies abans si la situació sanitària permet dur-la a terme o no".

A més, creuen que és "impossible" complir amb les mesures de seguretat per prevenir contagis, ja que la fira es fa a l'aire lliure i seria "molt complicat" delimitar l'espai amb tanques i fer controls d'accessos.

A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Molló també indica que la fira suposa la trobada d'entre 3.000 i 4.000 assistents que, malgrat sigui a l'aire lliure, "no hi ha prou capacitat per garantir les distàncies". A més, asseguren que la majoria de visitants provenen de punts molt diferents de la geografia catalana.