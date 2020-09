La UdG inicia un curs «híbrid» que mescla la docència presencial i «online»

Les multituds que solien omplir el campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG) cada inici de curs ahir eren substituïdes per senyalització, dispensadors de gels hidroalcòlics i cartells amb les mesures de seguretat anti-covid. Ahir van iniciar l'activitat les facultats de Dret, Econòmiques, Turisme, Educació i Psicologia, i Medicina. La resta - Lletres, Ciències, Politècnica i Infermeria - ho faran el 21 i 28 de setembre.

Per anar a les aules, els estudiants han de seguir les fletxes de terra, en un circuit de sentit únic. «Un cop a classe, a cada taula hi ha un codi QR per fer el seguiment de qui s'ha assegut a cada lloc», explicava un estudiant de segon de Dret, Albert Abras. «Aquesta setmana fem classe presencial cada dia», deia Samanta Bravo, del mateix curs, afegint que cada setmana una part dels estudiants fa classe presencial i l'altra, telemàtica. «Prefereixo poder venir, el final del curs passat va ser molt dur», lamentava Bravo.

En aquest sentit, Albert Navarro, professor de Dret Financer i Tributari, admet que «ara hem d'estar pendents també dels que estan a casa, però almenys tenim un públic i els alumnes poden tractar amb un professor regularment». Per Navarro, l'inici estava sent «tranquil i respectuós amb els protocols». Malgrat això, algun estudiant patia incidències, com en Guillem, de segon de Dret, que s'ha trobat que dues classes presencials se li solapaven.

Els protocols també es feien notar a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, on només s'impartien classes a tres aules de quart curs de Ciències Econòmiques. La resta començaran altres dies de forma esglaonada, o bé telemàticament. «Jo respiro bastanta seguretat, hi ha molta distància, tenim gels hidroalcohòlics a tota la universitat, i ara la degana ens ha fet una introducció al curs i a les normes», detallava Simón Rodríguez, estudiant d'Econòmiques sortint d'una de les aules, defensant que «la UdG ha fet un gran esforç per gestionar la situació».

Ahir mateix el rector de la UdG, Quim Salvi, va manifestar, en roda de premsa, que «el curs s'ha iniciat amb normalitat» tot i haver d'«extremar les mesures de seguretat». Amb l'objectiu de garantir la formació de tot l'alumnat, també si s'havien d'aïllar, el rector va afirmar que han anat adaptant el protocol «a mesura que evolucionava la pandèmia», que es basa en un model híbrid que combina classes presencials i telemàtiques.