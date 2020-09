Aïllen 25 usuaris d'un centre de dia a Girona per una treballadora positiva

El Centre de dia Girona, que ofereix serveis integrals per a persones d'edat avançada, ha tancat provisionalment les seves instal·lacions després que dilluns a la tarda una treballadora donés positiu a la prova PCR feta al cribratge de Santa Eugènia. Com a conseqüència, segons ha pogut saber Diari de Girona, el centre ha aïllat 25 usuaris i els set treballadors restants per precaució, mentre esperen els resultats de la prova PCR.

Segons va explicar la directora del centre, Janina Martínez, la persona afectada es va fer la prova al cribratge de Girona, després de tornar de vacances i abans de començar a treballar, tot i que no presentava símptomes.

Dilluns a la tarda va anar a treballar i va estar en contacte amb cinc o sis usuaris i, cap al vespre, va saber el resultat. Martínez va explicar que per «precaució» han decidit aïllar tots els usuaris, que estan distribuïts en dues plantes, i els altres set treballadors. Segons Martínez, ahir mateix ja van començar les proves i estan a l'espera dels resultats tot i que confia que surtin negatius.

«Des del primer dia que prenem totes les mesures necessàries de protecció i el contacte entre la treballadora i els usuaris va ser de poques hores», va assegurar.

Martínez també espera indicacions de Salut sobre què han de fer un cop s'obtinguin els resultats, ja que si són negatius «encara no sabem si haurem de continuar l'aïllament durant catorze dies o bé podrem obrir de nou», va concloure.

Janina Martínez, juntament amb Issa Danés, són les directores del Centre de Dia Girona, una empresa gironina que va obrir el 2009 amb l'objectiu d'oferir activitats per a persones d'edat avançada. El centre ofereix serveis de psicologia, dietes, atenció i cura, fisioteràpia, infermeria i activitats lúdiques diverses que es van adequant als interessos de les persones usuàries tenint en consideració les seves capacitats.