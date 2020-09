Bargalló demana no dur a l'escola alumnes pendents d'una PCR

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, va demanar ahir a les famílies que no portin els fills a l'escola «si tenen la sospita que poden donar positiu o estan en espera del resultat d'una prova PCR».

En relació amb el cas de covid-19 en una escola de Girona, perquè la família va dur un nen a classe que estava pendent del resultat d'una PCR i que finalment va donar positiu, Bargalló va lamentar que «ens ho podríem haver estalviat», en una entrevista a TV3.



«Poc» absentisme

«No es va produir un absentisme significatiu», va assegurar el Bargalló, que va concretar que es va produïr en escoles amb alumnat especialment vulnerable.

També ho va atribuir al fet que «no totes famílies d'origen forà han tornat del període de vacances i que hi ha col·lectius que s'adrecen a comunitats concretes amb el discurs de la por», i va sostenir que treballen per arribar a aquestes famílies i explicar-los les mesures de seguretat que ha pres el departament. En aquest sentit, en una compareixença a la tarda des de Sant Pere de Vilamajor, el conseller va insistir a demanar a aquestes famílies que s'ho repensin, i que «confiïn» en l'escola perquè és «el segon lloc» on els alumnes estan més segurs. Bargalló va assegurar que tots els «sacrificis» de la comunitat educativa es fan pensant només en un alumnat que ha estat «sis mesos sense rebre educació, que és dret fonamental».