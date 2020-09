Un brot a una residència de Vilademuls afecta 36 casos

El Departament de Salut va informar que a finals de la setmana passada es va tenir coneixement de dos casos positius de covid-19 de dues treballadores i un dels residents de la residència Els Cirerers de Vilafreser, al municipi de Vilademuls, segons va informar Ràdio Banyoles. A partir d'aquell moment es va iniciar un cribratge de contactes estrets, del qual n'han resultat 31 residents i cinc treballadors positius. Tots són asimptomàtics, excepte tres, que tenen símptomes lleus malgrat que un es va hospitalitzar per precaució. En aquest sentit, el Punt Arran d'aquest brot, s'han fet accions per sectoritzar la residència en tres espais i s'han reforçat les mesures d'aïllament i de protecció. Així s'ha sectoritzat la residència en els casos positius, els casos negatius i els que tenen PCR negativa però que són contactes estrets amb algun positiu. S'està fent vigilància activa sobre tots els residents per actuar ràpidament davant una possible aparició de símptomes. A la residència hi ha un total de 55 residents i 40 treballadors. Precisament, a principis del mes de maig la direcció de la residència va organitzar un acte públic, amb presència d'autoritats locals i cossos d'emergències, per celebrar que els primers testos de PCR van sortir negatius. L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, va assegurar que, tot i el brot, els veïns i veïnes del municipi estan tranquils perquè es tracta d'un focus molt determinat i controlat que no afecta la vida habitual del municipi.

Brot finalitzat a Olot

D'altra banda, l'alcalde d'Olot, Josep Berga, en declaracions a Ràdio Olot va donar per tancat el brot de la residència Montsacopa. El brot ha durat quinze dies, ha afectat 21 persones –tres residents i sis treballadors– i ha provocat tres morts. Han estat dones residents de més de noranta anys i amb patologies prèvies.

L'alcalde va valorar que l'últim brot ha estat un episodi diferent dels que van tenir a les residències de Santa Maria del Tura, la Caritat i la mateixa Montsacopa al principi de la pandèmia. Va explicar que la clau per aplicar el brot han estat els protocols. Berga va lamentar la pèrdua de vides provocada per aquest brot.