Fins a 17 grups escolars s'han confinat per casos de COVID-19

Els centres escolars de Catalunya tenien ahir 17 grups confinats, amb 70 positius per covid-19 confirmats entre professionals -que inclouen docents i altres persones - i 45 entre alumnes, segons les dades actualitzades per la secretària general d'Educació, Núria Cuenca. En total hi ha 275 professionals i 338 alumnes en quarantena i un total de quatre centres escolars tancats: als tres coneguts dilluns s'hi va sumar ahir una llar d'infants privada de Barcelona, per un positiu en un alumne.

Cuenca va demanar que quan s'està a l'espera del resultat d'una PCR no es vagi a l'escola perquè s'han trobat casos de PCR fetes durant el cap de setmana en què els alumnes van anar al centre aquest dilluns i els companys s'han hagut de confinar.

Dels 17 grups confinats, dos es troben a Girona, un a l'escola Maristes i un al centre Taialà. En aquest últim centre, Cuenca va explicar que ahir mateix s'hi va desplaçar una unitat mòbil per realitzar proves PCR al grup estable afectat.

Pel que fa als centres tancats, són l'escola Ridolaina de Montellà i Martinet (la Cerdanya), el centre Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, que dilluns ja no van poder començar el curs, i ahir es va afegir la llar d'infants privada Tintín de Barcelona, per casos de covid, mentre que l'Institut Escola Antoni Ubach de Terrassa continua tancat a l'espera de solucionar el problema de la plaga de vespes.

La secretària també va demanar a les famílies que tinguin «confiança» que els centres els informaran de qualsevol positiu i de les mesures que s'hagin d'aplicar. «Estem en el segon dia d'escola i això segurament ens anirà passant durant tot el curs escolar», va valorar.

En aquest sentit, va dir que és «previsible» que continuïn apareixent casos i els confinaments «vagin creixent», tot i apuntar que també cada cop es fan més cribratges que permeten aflorar més asimptomàtics.

Proves PCR als centres

La secretària va afirmar que allà on hi hagi casos positius hi anirà una unitat mòbil per fer les PCR a la resta de membres del grup estable. Cuenca va afegir que els mecanismes de funcionament en aquestes situacions s'estan «acabant d'ajustar amb Salut» però que la previsió és «aplicar el protocol tal com estava previst».

Pel que fa als testos PCR massius previstos per la comunitat educativa, ahir el director de serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va avançar que finalment serà la setmana que ve quan es duran a terme. Fonalleras va concretar que es realitzaran mig milió de proves PCR a tota la comunitat educativa, en una entrevista a Ràdio Olot.

El director territorial va especificar que se seleccionaran centenars de centres educatius de tot el territori, i que la Garrotxa serà un dels llocs on es duran a terme aquests testos, que es dirigiran tant a alumnes i professors com també a pares i personal administratiu.

«Gairebé total normalitat»

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va valorar positivament l'inici del curs escolar d'aquesta setmana en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'ahir. Budó va explicar el retorn a les aules es va fer «amb gairebé total normalitat als centres». «S'han adaptat els professionals, els grups i tots els mitjans disponibles», va comentar, tot admetent que les mesures aplicades per abordar la pandèmia als centres educatius dilluns «es van posar a prova i seguiran a prova en els propers dies i setmanes». Budó també va voler «fer evident i posar en valor l'esforç comú de tota la comunitat educativa, les famílies i els alumnes».

En canvi, el grup parlamentari de Catalunya-En Comú Podem (CatECP) emplaçava ahir al Govern a donar respostes «clares» a les «incerteses» generades amb el nou curs escolar. En una roda de premsa al Parlament, la portaveu de CatECP, Susanna Segovia va denunciar la manca de «claredat, lideratge i recursos» del Departament d'Educació amb la gestió de la reobertura dels centres.

Després d'agrair la tasca feta per la comunitat educativa, Segovia va dir que cal reforçar més l'educació i va retreure que el Govern de JxCat i ERC «segueixi sent el que no ha revertit del tot les retallades». També va lamentar que no hagin fet una aposta «clara» per garantir que els estudiants més vulnerables puguin «reenganxar-se» amb el sistema educatiu.

Per la seva banda, el PSC-Units també té previst presentar, durant el debat de política general, queixes concretes com l'inici del curs escolar que va qualificar de «fracàs» del Govern. Així ho va anunciar la diputada socialista Alícia Romero ahir, en roda de premsa al Parlament.