Girona limita l'ús de l'espai públic i ajorna diversos esdeveniments a causa de la COVID

L'Ajuntament de Girona ha decidit ajornar diversos esdeveniments que s'havien de celebrar a la ciutat el proper cap de setmana i limitar l'ús de l'espai públic durant almenys els propers 15 dies a causa de les noves restriccions per frenar la propagació de la covid que s'han imposat a la ciutat i a Salt. Així ho va anunciar ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en una roda de premsa conjunta amb l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, el gerent de CatSalut a Girona, Miquel Carreras, i el delegat del Govern a Girona, Pere Vila.

Madrenas i Viñas van desgranar les mesures extres, que se sumen a les dictaminades pel Procicat i anunciades dilluns, que ambdós municipis han consensuat aplicar de forma conjunta. D'una banda, Viñas va anunciar el tancament de parcs infantils i d'equipaments esportius a l'aire lliure, que estaran precintats. De l'altra també es limitaran les activitats a l'entorn natural de les Deveses de Salt i les Hortes de Santa Eugènia, on no s'hi podran celebrar reunions, ni pícnics, i tan sols s'hi podrà anar a fer esport en solitari o amb les persones de convivència.

A més d'aquestes, Madrenas va anunciar un reguitzell de mesures que afectaran la ciutat de Girona. Es tracta del tancament dels parcs de salut, el control intens dels aforaments dels mercats del Lleó, de la Devesa i de Can Gibert, l'augment de distància de separació al mercat del pont de Pedra, la prohibició dels pícnics a l'aire lliure i la cancel·lació d'esdeveniments com l'exposició de vehicles elèctrics i híbrids o la fira de la botiga al carrer Compra & Somia. Sobre aquesta última activitat, Madrenas va explicar que l'anul·lació es fa especialment difícil ja que «el sector ho està passant molt malament», però que «no podem demanar a la gent que es quedi a casa i després promoure, nosaltres mateixos, que surtin al carrer».

Pel que fa a l'àmbit educatiu, les escoles finalment no podran disposar dels parcs infantils per a ús exclusiu en les hores d'esbarjo, tal com el consistori havia ofert a alguns centres. En l'esportiu, es permetrà la celebració de partits professionals amb assistència de públic, sempre que es respectin les directrius del Procicat, mentre que no es podran celebrar partits amistosos, tampoc traslladant-se a altres poblacions. Els entrenaments de les entitats esportives sí que podran tirar endavant.

L'alcaldessa de Girona, per la seva part, va expressar que «estem molt preocupats i frustrats» per haver d'aplicar aquestes mesures «dures» que «afecten la vida dels ciutadans i ciutadanes en un moment molt difícil». Per ella, el fet que aquestes siguin tan restrictives és clau per a deixar enrere el «semàfor vermell» com més aviat possible. «No és el mateix estar en així dues setmanes o un mes que estar-hi tres mesos», va dir, i va advertir que «o ens podem tots les piles o anirem malament».

Per al compliment de les restriccions, Madrenas va anunciar que ha demanat augmentar les forces policials. «Pot ser que en els darrers mesos ens haguem relaxat, ens calia un toc d'atenció», va analitzar. Tot i això, va aclarar que «no hi pot haver un policia a cada cantonada» i que confia «més en la responsabilitat de la gent que en l'activitat policial».



Sobre els primers casos d'alumnes confinats per un positiu a la classe, Madrenas va explicar que els afectats van ser detectats al cribratge massiu de Santa Eugènia i que gràcies a això s'ha pogut aturar una «cadena de contagis». Per Madrenas, «s'ha de desdramatitzar» el fet que una classe estigui en confinament entre 10 i 14 dies. També el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, va declarar que «això és una cosa que ens trobarem i hi hem de conviure».