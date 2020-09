Girona registra la xifra de contagis més alta de la pandèmia amb 250 positius

Salt i Girona són els municipis amb el risc de rebrot més alt de Catalunya, amb 625,91 i 507,62 punts respectivament, mentre la Regió Sanitària de Girona va viure ahir el pitjor dia de la pandèmia, tenint en compte els nous casos detectats. En total, Salut va notificar 250 positius i, d'aquests, 248 s'han detectat per prova PCR, és a dir, són casos recents. Cal tenir present que un 40% aproximadament pertany a la ciutat de Girona, on a finals de la setmana passada es va dur a terme un cribratge massiu. Aquestes proves es van realitzar als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, amb l'objectiu de detectar veïns que són portadors del virus sense saber-ho i tallar les cadenes de transmissió.

Finalment, la campanya es va obrir a tota la població de Girona i es van superar les 3.000 proves. Fins dilluns hi havia 177 casos confirmats, però encara en faltaven per analitzar. És per això, que la capital del Gironès ha registrat un augment tan exhaustiu de casos i, com a conseqüència, la situació a tota la Regió Sanitària ha empitjorat considerablement.

D'altra banda, el risc de rebrot va pujar sis punts en 24 hores i està en 194,77, mentre que la setmana del 29 d'agost va ser de 154,86. La velocitat de propagació del coronavirus segueix per sobre de l'1 i és d'1,22. El paràmetre ideal, segons Salut, hauria de ser per sota d'1, és a dir, que un infectat no arribi a contagiar cap altra persona de mitjana. La taxa de confirmats per PCR del 5 a l'11 de setembre és de 85,93 per cada 100.000 habitants.

Finalment, hi ha 75 pacients ingressats –quatre menys en comparació amb l'últim balanç– i disset d'aquests, es troben a l'UCI.

Quant a hospitals comarcals, a Blanes segueixen augmentant els ingressos. Actualment ja n'hi ha vuit i s'ha registrat un ingrés des de l'últim recompte de la setmana passada. A l'hospital de Calella –que forma part de la regió Sanitària de Girona tot i pertànyer a la província de Barcelona– hi ha 23 pacients ingressats per coronavirus, nou a l'hospital d'aguts i catorze a la unitat de mitjana estada (recurs sociosanitari). En aquesta unitat divendres s'hi van dur a terme proves PCR i s'hi van detectar diversos positius. D'altra banda, a l'hospital de Calella s'han registrat sis ingressos i dues defuncions des de l'últim recompte. El nombre de professionals positius i en aïllament per la COVID-19 entre tots dos hospitals és de vint persones.

Dues morts més

Després que la xifra de morts s'estabilitzés al llarg de l'estiu, des de principis de setembre que ha tornat a augmentar. Durant els mesos de juliol i agost, va pujar el contagi entre els més joves i, com que no formen part de la població vulnerable, la situació als hospitals es va estabilitzar. Malgrat tot, recentment el coronavirus està tornant a entrar a residències, on ja s'han detectat brots que han causat alguna víctima mortal. Ahir es van sumar dues morts més, totes dues a hospitals.

La mitjana d'edat actual de positius és de 41,21 anys, quan la setmana passada era de 40,12 i, l'anterior, de 38,17.

Tenint en compte les comarques, la Cerdanya –que pertany a una altra regió sanitària– és la que té el risc de rebrot més alt de la província de Girona, amb 914 punts. La segueix el Gironès, on Girona i Salt han pres mesures restrictives per reduir el contagi, amb 381,14 punts. Totes dues comarques també estan al capdavant de tot Catalunya tenint en compte el risc de rebrot.

