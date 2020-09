«Ens hem relaxat massa, cal conscienciar-nos que hi ha una pandèmia»

La situació actual de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona no és gens bona i, encara menys, a les ciutats de Salt i Girona, els principals focus de contagi de Catalunya actualment. Fins no fa gaire, municipis de Barcelona, Tarragona i Lleida han hagut d'aplicar mesures restrictives entre la ciutadania per reduir els casos, i ara li ha tocat a Girona. És qüestió de mala sort o realment les coses no s'estan fent bé? La resposta es basa en dos detonants principals, segons el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana: l'increment de l'activitat social i, com a conseqüència, un relaxament general de les mesures de prevenció establertes des de l'inici de la pandèmia, i l'inici dels cribratges a la població, per tal de tallar el contagi entre asimptomàtics.

A diferència dels mesos de març i abril, quan es va confinar tota la població, Salut opta ara per mesures més localitzades i, aparentment, més lògiques, quan es detecten repunts de casos a zones concretes, com a Salt i Girona. Unes restriccions que Vilaplana troba totalment encertades i necessàries. «La situació ha anat empitjorant des de principis de setembre. A l'estiu semblava que havíem controlat els contagis però a l'hora de la veritat, quan es fan proves a la població, ens adonem que no estem fent les coses bé», va explicar. «Hi ha més casos positius, però també més ingressats i casos a l'UCI i d'això no se'n parla tant. No ens podem permetre tornar a col·lapsar el sistema sanitari. Hem de tallar en sec aquest ritme», va afirmar contundent. Vilaplana també va recordar que pràcticament tota la regió està en risc elevat de rebrot i és per això que la situació és greu.

Vilaplana va especificar que les mesures es basen a reduir l'activitat social, fins i tot amb els familiars i amics més propers. «Hem de prendre més consciència que estem en una pandèmia i estarem en aquesta situació durant temps, fins que no es tingui accés a una vacuna. Aquest any haurem de celebrar les Fires de Girona i el Nadal d'una manera diferent, tal com vam fer l'11 de setembre». D'altra banda, també va valorar positivament els cribratges i va fer una crida a la població a fer-se la prova PCR, si en té l'oportunitat. «Hem d'aprofitar que ara sí que Salut té recursos per tallar el contagi i entre tots hem de contribuir a controlar la pandèmia».

Evolució dels casos

Tal com s'observa a les gràfiques, el risc de rebrot va augmentar a la regió, Girona i Salt a principis de setembre. A Salt, quan es va fer el cribratge va pujar bastant, però ara ja torna a baixar. Es calcula que a la ciutat de Girona creixerà, ja que els resultats són recents, i la corba hauria de tornar a baixar. S'espera que les restriccions ajudin a controlar la incidència de casos a tots dos municipis.