Judici a un veí de Sant Joan de les Abadesses acusat de violar una menor

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un veí de Sant Joan de les Abadesses que s'enfronta a 23 anys i mig de presó per violar una nena de 14 anys.

Segons la fiscalia, el processat i la víctima van començar a parlar a finals el 2016 a través d'Instagram i van quedar per primer cop el febrer del 2017. Aleshores, van mantenir relacions sexuals voluntàries, tot i que legalment la víctima no podia donar consentiment per tenir menys de 16 anys. Van tornar a quedar l'agost quan, segons la víctima, l'acusat la va violar. La defensa esgrimeix que l'acusat no és responsable penalment perquè té «un nivell de desenvolupament o maduresa» semblant a la menor. En el moment dels fets, ell tenia 21 anys.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb penetració i d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys amb penetració i demana una pena de 23 anys i mig de presó. Considera que hi havia més de sis anys de diferència entre víctima i acusat i ha descartat que fos possible que tinguessin un nivell de maduresa semblant amb edats tan dispars. També ha remarcat que el processat sabia l'edat de la menor perquè coneixia la seva germanastra i sabia quants anys tenia.

L'acusat i la víctima es coneixien de vista de Camprodon i perquè la germanastra de la noia havia coincidit amb el processat a l'institut. No va ser fins a finals del 2016 que van començar a parlar per missatges a través d'Instagram i, una mica més tard, per WhatsApp. Tots dos van relatar que cap al mes de febrer o març del 2017 van quedar per primer cop. El processat la va anar a recollir amb cotxe i van anar fins a una zona boscosa de Camprodon on van mantenir relacions sexuals.

L'acusat va declarar que no sabia que la menor tenia 14 anys i que, per l'aparença, creia que en tenia «16 o 17». La víctima, en canvi, va assegurar que li havia dit la seva edat i que ell era conscient que en tenia 14. Aquest és un dels aspectes clau del judici perquè, segons el Codi Penal, l'edat mínima per donar el consentiment en una relació sexual són els 16 anys.

Després d'aquesta primera trobada, van estar un temps sense xerrar. Van reprendre la comunicació mesos després i van quedar per tornar-se a veure la nit del 20 al 21 d'agost. El processat va anar a buscar la menor a casa de la seva germanastra i la va portar fins al seu domicili. I aquí és on les versions són completament oposades. L'acusat diu que van tenir relacions sexuals consentides però la menor assegura que la va violar. «Li vaig dir que no, que parés, però no ho va fer», va explicar. Després de la presumpta agressió sexual, el processat la va dur a casa. La víctima va declarar que va estar uns dies sense atrevir-se a dir el que havia passat per «por» i per «vergonya». Finalment, ho va explicar a uns familiars, que ho van posar en coneixement dels seus pares i van interposar una denúncia.