Un motorista resulta ferit en un xoc a Cassà de la Selva

Un xoc entre un turisme i una motocicleta el dilluns passat al matí a la C-65 a l'altura de Cassà de la Selva va provocar un ferit lleu. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a pocs minuts abans de tres quarts de nou del matí d'un accident entre dos vehicles que havien impactat mentre circulaven per la via en la mateixa direcció. Segons indica el cos d'emergències, el xoc va ser lateral, i va fer caure el motorista a terra.

Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 270 de la via, concretament al terme municipal de Cassà i a l'altura de la rotonda dels taps, tal com es coneix aquesta concorreguda intersecció que també és una via d'entrada al municipi.

Al lloc del xoc s'hi van traslladar diverses unitats dels Bombers, Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els efectius mèdics van fer una primera atenció al ferit i van determinar que el motorista pateix una fractura del peronnè a la cama esquerra, motiu pel qual es va immobilitzar el membre afectat. Les informacions dels serveis d'emergències indiquen que es va traslladar el ferit a l'hospital Santa Caterina de Salt en estat menys greu. Per la seva banda, el conductor del turisme va resultar il·lès. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del succés.