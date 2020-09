Quatre olotins envien somnis a l'estratosfera amb fins solidaris

Ferran Delgà, Elena Mansilla, Joan Plana i Martina Cots llençaran una sonda espacial a l'estratosfera per recollir fons per a Càritas Garrotxa i els afectats per la crisi del coronavirus.

La idea és crear una sonda que s'enlairarà a més de 20.000 metres d'altura i que es podrà seguir per GPS a temps real i alhora s'enregistrarà el seu trajecte en format personal. La finalitat d'enviar la sonda tan lluny és obtenir fons per Càritas Garrotxa. Per obtenir recursos ompliran la sonda de somnis i desitjos. Així, els veïns que vulguin col·laborar en el projecte hauran de lliurar una aportació voluntària a través de l'Oficina de Turisme d'Olot o mitjançant el web www.estratosferics.com.

Els avenços del projecte es podran seguir a través de les xarxes socials. El llançament es realitzarà el pròxim dissabte 14 de novembre al matí dins del festival Lluèrnia.



Festival Lluèrnia

El Festival Lluèrnia cada any se celebrava durant sis hores a la nit. Apagaven tota la il·luminació i el centre d'Olot es convertia en una mostra d'art basada en la llum i el foc. En les sis hores que durava el centre de la ciutat s'omplia de gent que visitava les obres.



Nou model per la covid

Amb les mesures de sanitat actuals, el model dels anys anteriors no es pot fer i n'han ideat un altre. El nou model durarà quaranta-tres dies en comptes de les sis hores d'abans i programarà vint esdeveniments, entre instal·lacions, exposicions i activitats.

Les instal·lacions tindran lloc en grans espais oberts i majoritàriament a la perifèria de la ciutat. Per exemple, el parc Nou o les vores del Fluvià. L'hort de la llum, un dels muntatges principals del festival que se solia fer en un lloc centric, ara es farà a les fonts de Sant Roc. El Festival Lluèrnia començarà el 17 d'octubre amb un esdeveniment que necessitarà la participació dels veïns per fer-lo possible.