Les restriccions provoquen un 30% de cancel·lacions als hotels

Les conseqüències econòmiques de les restriccions sanitàries a Girona i Salt ja s'havien fet notar ahir, tan sols un dia després del seu anunci i abans d'entrar en funcionament. D'una banda, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, va detallar que ja han rebut «entre un 30 i un 40%» de cancel·lacions de reserves hoteleres. Aquest degoteig es preveu que vagi a l'alça els propers dies.

Pel que fa a la restauració, la situació també es preveu complicada amb la reducció dels aforaments. Josep Carreras va apuntar que hi ha bars i restaurants que ja havien aixecat els ERTOs i havien recuperat tots els treballadors, però ara segurament es tornaran a acollir en aquesta mesura per evitar més pèrdues.

Per la seva banda, l'Associació Girona Eix Comercial també està a l'expectativa de veure quina serà l'afectació d'aquestes restriccions a Girona i Salt. La vicepresidenta dels comerciants, Mercè Cartagena, preveu «una davallada en les vendes» a causa de la crida del Govern a la ciutadania per no sortir de casa si no és necessari. De tota manera, Cartagena va recordar que els comerços mantenen les mateixes mesures que fins ara i, per tant, són establiments segurs.

Sobre les ajudes a aquests establiments, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va dir que «els negocis ni viuen ni perviuen amb subvencions» sinó del «dinamisme econòmic». Per ella, l'important és sortir aviat d'aquesta situació per recuperar la normalitat. Tot i això, va defensar que el consistori ofereix «una llarga llista» d'ajudes i suports» als negocis.