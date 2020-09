UGT alerta d'una situació de «descontrol» i de falta de seguretat a la presó de Figueres

El sindicat UGT va alertar ahir d'una situació de «descontrol» a la presó de Figueres que estaria motivada per una falta de seguretat a les instal·lacions. El sindicat acusa la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de ser massa «benevolent» amb les sancions als interns que provoquen incidents i demanen més implicació amb la gestió de la presó.

En un comunicat, el sindicat alerta de diversos incidents ocorreguts durant el cap de setmana passat, que en situacions normals es produeixen un o menys d'un cop al mes. «Hem tingut situacions molt delicades en poques setmanes, amb baralles violentes entre interns que en una ocasió ha acabat amb un treballador ferit», va explicar ahir Òscar Mestres, delegat del sindicat a Puig de les Basses.

El delegat opina que la resposta de la direcció amb els incidents és «benevolent», ja que les sancions imposades no han anat acompanyades d'una sol·licitud de revisió de primer grau. «S'aplica amb comptagotes», es va queixar, i va assegurar que «això desautoritza els treballadors». El delegat va manifestar que «en aquesta presó tenim un problema de seguretat i de mala gestió, i temem que hi hagi un motí».

El sindicat alerta que les restriccions que s'han aplicat a les presons catalanes arran de la pandèmia sanitària, com ara la prohibició dels vis a vis íntims, han comportat la reducció de l'entrada d'estupefaents i que això provoca l'augment de la conflictivitat als centres penitenciaris. Des de finals de març Justícia ha restringit les visites a les presons per evitar la propagació del virus, reforçant a canvi la via telefònica. A finals de juliol, un mes després de recuperar els vis a vis, es van tornar a restringir i ara només es poden fer visites amb separació de vidre.